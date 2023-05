L'Ukraine "espère désespérément" que la Corée du Sud fournira des équipements militaires défensifs tels que des systèmes antiaériens pour repousser les attaques russes, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans une interview accordée à un journal sud-coréen.

M. Zelenskiy a exprimé sa gratitude pour la promesse de la Corée du Sud d'envoyer des véhicules de déminage et de l'aide humanitaire pour un montant total de 230 millions de dollars, mais a déclaré que l'Ukraine voulait des systèmes antiaériens et d'alerte précoce, a rapporté le quotidien Chosun Ilbo mardi.

"Je sais qu'il existe de nombreuses limitations concernant le soutien aux armes, mais ces principes ne devraient pas être appliqués aux systèmes de défense et aux équipements destinés à protéger nos biens", a déclaré M. Zelenskiy au journal par l'intermédiaire d'un interprète.

"Un système antiaérien n'est pas une arme, mais un équipement purement défensif. Nous devons disposer d'un bouclier aérien pour reconstruire l'Ukraine, et j'espère désespérément que la Corée du Sud nous soutiendra dans ce domaine".

Il a déclaré que le système d'alerte précoce de la Corée du Sud aiderait à défendre son pays contre les raids aériens russes, selon le rapport.

Alliée des États-Unis et grand exportateur d'armes, la Corée du Sud avait jusqu'à présent exclu d'envoyer une aide létale à l'Ukraine, invoquant ses liens commerciaux avec la Russie et l'influence de Moscou sur la Corée du Nord, malgré les pressions croissantes de Washington et de l'Europe en faveur de la fourniture d'armes.

Dans une interview accordée à Reuters en avril, le président Yoon Suk Yeol a laissé entrevoir la possibilité d'un changement, déclarant qu'il pourrait être difficile pour Séoul de continuer à n'apporter qu'une aide humanitaire et financière si l'Ukraine était confrontée à une attaque civile de grande ampleur ou à une "situation que la communauté internationale ne peut pas tolérer".

Yoon et Zelenskiy se sont rencontrés pour la première fois ce mois-ci en marge d'un sommet des dirigeants du Groupe des Sept au Japon, à l'issue duquel Séoul s'est engagé à fournir du matériel de déminage et une aide humanitaire supplémentaire.

Dans un discours vidéo adressé aux parlementaires sud-coréens en avril, M. Zelenskiy a également demandé le soutien de l'armée sud-coréenne, notamment sous la forme de véhicules blindés et d'armes antiaériennes, antichars et antinavires.