Le président ukrainien Zelenskiy s'adressera au parlement australien

Le ministre de l'Emploi, Stuart Robert, a déclaré au parlement mercredi matin que M. Zelenskiy ferait une allocution par installation vidéo à 17h30 (0630 GMT), selon les archives du parlement.

Le gouvernement australien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'Australie a fourni du matériel de défense et des fournitures humanitaires à l'Ukraine, et a imposé une interdiction sur les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium, y compris la bauxite, vers la Russie.

Elle a imposé un total de 476 sanctions à 443 personnes, dont des hommes d'affaires proches du président russe Vladimir Poutine, et 33 entités, dont la plupart du secteur bancaire russe et toutes les entités responsables de la dette souveraine du pays.

(L'article a été remanié pour corriger le jour de la semaine et l'heure GMT dans le deuxième paragraphe)