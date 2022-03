Le président ukrainien Zelenskiy s'adressera au parlement australien

Le ministre de l'Emploi, Stuart Robert, a déclaré au parlement jeudi matin que M. Zelenskiy ferait un discours par installation vidéo à 17h30 (0730 GMT), selon les archives du parlement.

Le gouvernement australien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'Australie a fourni du matériel de défense et des fournitures humanitaires à l'Ukraine, et a imposé une interdiction sur les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium, y compris la bauxite, vers la Russie.

Elle a imposé un total de 476 sanctions à 443 personnes, dont des hommes d'affaires proches du président russe Vladimir Poutine, et à 33 entités, dont la plupart du secteur bancaire russe et toutes les entités responsables de la dette souveraine du pays.