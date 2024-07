Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lundi qu'il s'était rendu dans la zone de la ligne de front de Vovchansk, dans la région de Kharkiv (nord-est), près de la frontière russe, où les forces de Moscou tentent de percer.

Les troupes russes ont ouvert un nouveau front dans le nord de la région en mai, réalisant rapidement des percées jusqu'à 10 km. L'armée ukrainienne a ensuite mis fin à l'offensive, dont l'un des principaux axes s'étendait vers la ville de Vovchansk.

"Front de Kharkiv. Le poste de commandement avancé des forces d'opérations spéciales des forces armées ukrainiennes, dans la région de Vovchansk", a écrit M. Zelenskiy sur l'application de messagerie Telegram.

Dans une vidéo postée à côté de la déclaration, on le voit remettre des récompenses d'État à des soldats et leur serrer la main.

Dans des clips vidéo mis en ligne, M. Zelenskiy a ensuite déclaré que les autorités avaient déjà commencé à renforcer les systèmes de défense aérienne dans la région de Kharkiv, où les fréquentes attaques aériennes russes se sont quelque peu calmées ces derniers temps.

"En termes de sécurité, et sans entrer dans les détails, nous avons déjà commencé à renforcer l'espace aérien autour de Kharkiv", a déclaré M. Zelenskiy à des entrepreneurs de la région voisine de Poltava.

Les livraisons de systèmes antiaériens occidentaux ont commencé à affluer plus rapidement en Ukraine après une interruption des livraisons américaines pendant des mois en raison de désaccords au sein du Congrès américain.

M. Zelenskiy a déclaré que ces systèmes seraient introduits plus rapidement "là où le nombre d'attaques est plus élevé".

L'état-major ukrainien a déclaré que la Russie continuait à mener des frappes aériennes dans les zones frontalières de la région et qu'au cours des dernières 24 heures, les forces de Kiev avaient repoussé six assauts près de Vovchansk et du village de Hlyboke, situé à plus de 30 km à l'ouest.

Bien que les attaques russes dans la région orientale de Donetsk restent le principal axe offensif de Moscou, l'assaut dans la région de Kharkiv a mis à rude épreuve les défenseurs ukrainiens en infériorité numérique et a contraint Kiev à envoyer des renforts.

L'Ukraine a ensuite réussi à convaincre ses alliés de l'autoriser à utiliser des armes occidentales pour certaines frappes de l'autre côté de la frontière, dans la région de Kharkiv. Kiev affirme que cela l'a aidé à repousser les avancées des forces russes, qui envahissent l'Ukraine depuis plus de 29 mois.

Kiev fait maintenant pression sur ses alliés pour qu'ils lèvent les restrictions l'empêchant d'utiliser des armes occidentales pour des frappes à l'intérieur de la Russie sur des cibles telles que des aérodromes militaires.

Lors de son voyage dans la région de Kharkiv, M. Zelenskiy s'est également rendu dans la ville de Derhachi, située à environ 15 km de la capitale régionale Kharkiv. Ces deux localités ont été fréquemment visées par les missiles et les bombes guidées russes.