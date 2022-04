Le président ukrainien affirme que les troupes russes en retraite laissent des mines

L'Ukraine affirme que ses troupes ont repris le contrôle de plus de 30 villes et villages dans la région de Kiev depuis que la Russie a annoncé cette semaine qu'elle réduirait ses opérations autour de la capitale et dans la région voisine de Tchernihiv, au nord, pour se concentrer sur les batailles à l'est.

"Dans le nord de notre pays, les envahisseurs s'en vont. C'est lent mais perceptible. Dans certains endroits, ils sont chassés par des combats. Ailleurs, ils abandonnent eux-mêmes les positions", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo publiée samedi, sans citer de preuves.

"Ils minent tout ce territoire. Les maisons sont minées, les équipements sont minés, même les corps des personnes mortes."

Samedi, le gouverneur de Chernihiv, Viacheslav Chaus, a également accusé les troupes russes de poser des mines alors qu'elles se retiraient de leurs positions autour de la capitale régionale.

"Il y a beaucoup de mines. Ils (les villages) en sont parsemés", a-t-il déclaré à la télévision nationale.

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ces allégations.

Reuters n'a pas pu vérifier ces allégations de manière indépendante.

Samedi, le service des urgences a demandé aux habitants des zones nouvellement libérées de la région de Kiev d'être vigilants, affirmant que plus de 1 500 explosifs avaient été trouvés en une journée lors d'une fouille du village de Dmytrivka, à l'ouest de la capitale.

M. Zelenskiy a déclaré que des efforts étaient en cours pour déminer et sécuriser les zones, mais a conseillé aux habitants qui avaient fui de rester à l'écart pour le moment.

"Il est encore impossible de revenir à la vie normale telle qu'elle était", a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine qualifie l'action qu'il a lancée le 24 février d'"opération militaire spéciale visant à démilitariser et à dénazifier" l'Ukraine.

L'Ukraine et ses alliés considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression. Depuis l'invasion, plus de 10 millions de personnes ont été déplacées de leurs foyers.