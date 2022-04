Le président ukrainien déclare que les actions russes en Ukraine rendent les négociations plus difficiles

M. Zelenskiy s'est exprimé à la télévision nationale depuis la ville de Bucha, dans la région de Kiev, où des corps attachés, abattus à bout portant, une fosse commune et d'autres signes d'exécutions ont été découverts dans le territoire repris aux troupes russes.

Le Kremlin a nié toute accusation liée au meurtre de civils à Bucha.

"Ce sont des crimes de guerre et seront reconnus par le monde comme un génocide", a déclaré Zelenskiy, portant un gilet pare-balles et entouré de personnel militaire.

"Il est très difficile de parler quand on voit ce qu'ils ont fait ici", a-t-il ajouté. "Plus la Fédération de Russie fait traîner le processus de réunion, plus c'est mauvais pour eux, pour cette situation et pour cette guerre".

"Nous savons que des milliers de personnes ont été tuées et torturées, avec des membres coupés, des femmes violées et des enfants assassinés", a-t-il ajouté.

La Russie nie avoir ciblé des civils depuis qu'elle a envahi l'Ukraine le 24 février dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine affirme avoir été envahie sans provocation.

Les destructions et les décès de civils à Bucarest semblent devoir inciter les États-Unis et l'Europe à prendre des sanctions supplémentaires contre Moscou, les responsables évoquant la perspective de restrictions sur les exportations énergétiques de la Russie.