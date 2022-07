Le président ukrainien limoge le chef de la sécurité, citant des centaines de cas de trahison

M. Zelenskiy a déclaré que plus de 60 fonctionnaires du service de sécurité et du bureau du procureur du SBU travaillaient contre l'Ukraine dans les territoires occupés par la Russie, et que 651 dossiers de trahison et de collaboration avaient été ouverts contre des représentants des forces de l'ordre.

Le limogeage dimanche d'Ivan Bakanov, chef du service de sécurité, et du procureur général Iryna Venediktova, qui dirigeait les efforts visant à poursuivre les crimes de guerre russes, et le nombre impressionnant de cas de trahison révèlent l'énorme défi que représente l'infiltration russe, alors que Kiev se bat contre Moscou dans ce qu'elle dit être une lutte pour la survie.

"Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l'État ... pose des questions très sérieuses aux dirigeants concernés", a déclaré M. Zelenskiy. "Chacune de ces questions recevra une réponse appropriée.

Dans son discours nocturne à la nation, M. Zelenskiy a eu l'obligation de noter l'arrestation récente, pour suspicion de trahison, de l'ancien chef du SBU responsable de la région de Crimée, la péninsule annexée par la Russie en 2014 que Kiev et l'Occident considèrent toujours comme une terre ukrainienne.

M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait renvoyé le plus haut responsable de la sécurité au début de l'invasion, une décision qui, selon lui, s'est avérée justifiée.

"Des preuves suffisantes ont été rassemblées pour dénoncer cette personne pour suspicion de trahison. Toutes ses activités criminelles sont documentées", a-t-il déclaré.

3 000 MISSILES DE CROISIÈRE

Après avoir échoué à prendre la capitale Kiev au début de l'invasion, les forces russes, grâce à une campagne de bombardements dévastateurs, contrôlent désormais de larges pans du sud et de l'est de l'Ukraine, où les séparatistes pro-russes contrôlent déjà des territoires.

M. Zelenskiy a déclaré que la Russie avait utilisé plus de 3 000 missiles de croisière à ce jour et qu'il était "impossible de compter" le nombre de frappes d'artillerie et autres jusqu'à présent.

Mais les livraisons occidentales d'armes à longue portée commencent à aider l'Ukraine sur le champ de bataille, Kiev citant une série de frappes réussies menées sur 30 plateformes logistiques et de munitions russes, à l'aide de plusieurs systèmes de fusées à lancement multiple récemment fournis par l'Occident.

Selon le ministère ukrainien de la défense, ces frappes perturbent les lignes d'approvisionnement russes et ont considérablement réduit la capacité offensive de la Russie.

Les responsables ukrainiens affirment que les nouveaux systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS) de fabrication américaine qu'ils ont commencé à recevoir le mois dernier leur permettent d'atteindre des cibles en Crimée, annexée par la Russie en 2014, et dans d'autres zones occupées par la Russie.

"Bonjour de HIMARS", a écrit Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien, sur Telegram dimanche, à côté d'une vidéo montrant une grande explosion qui, selon lui, était un autre dépôt de munitions russe détruit dans le sud de l'Ukraine.

LA RUSSIE INTENSIFIE SES OPÉRATIONS

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a ordonné samedi aux unités militaires d'intensifier les opérations pour empêcher les frappes ukrainiennes sur les zones détenues par la Russie, selon un communiqué du ministère.

Les services de renseignements militaires ukrainiens ont ensuite fait état de bombardements sur l'ensemble de la ligne de front et de ce qu'ils ont déclaré être des préparatifs pour la prochaine étape de l'offensive russe.

L'armée ukrainienne a déclaré que la Russie semblait regrouper des unités en vue d'une offensive vers Sloviansk, une ville symboliquement importante tenue par l'Ukraine dans la région orientale de Donetsk.

Le ministère britannique de la défense a déclaré dimanche que la Russie renforçait également ses défenses dans les zones qu'elle occupe dans le sud de l'Ukraine après la pression exercée par les forces ukrainiennes et les promesses des dirigeants ukrainiens de chasser la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion le 24 février en la qualifiant d'"opération militaire spéciale" pour démilitariser son voisin et le débarrasser de dangereux nationalistes.

Kiev et l'Occident affirment qu'il s'agit d'un accaparement impérialiste des terres et d'une tentative de reconquête d'un pays qui s'est libéré de la tutelle de Moscou avec l'éclatement de l'Union soviétique en 1991.

Le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a tué plus de 5 000 personnes, forcé plus de 6 millions de personnes à fuir l'Ukraine et laissé 8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, selon les Nations Unies.

L'Ukraine et l'Occident affirment que les forces russes ciblent les civils et sont impliquées dans des crimes de guerre, accusations que Moscou rejette.