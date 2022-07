Le président ukrainien suspend deux de ses principaux alliés, citant l'infiltration d'espions russes

L'une des personnes mises sur la touche lors du plus grand remaniement gouvernemental de la guerre, le chef du service de sécurité du SBU, Ivan Bakanov, était un ami d'enfance de Zelenskiy.

Bakanov et la procureure générale Iryna Venediktova incarnaient la politique de Zelenskiy consistant à confier la lutte contre la corruption à de jeunes alliés politiques après l'élection de l'ancien comique de la télévision en 2019.

Mais dans une déclaration vidéo, le président a reconnu que le duo n'avait pas réussi à éradiquer les traîtres et les collaborateurs de leurs organisations.

Le chef adjoint de l'administration de Zelenskiy a déclaré lundi que le duo était suspendu en attendant une enquête plus approfondie.

Plus de 60 fonctionnaires de l'agence de sécurité SBU de Bakanov et du bureau du procureur travaillaient contre l'Ukraine dans le territoire occupé par la Russie, et 651 dossiers de trahison et de collaboration ont été ouverts contre des agents des forces de l'ordre, a déclaré Zelenskiy dans son allocution vidéo.

"Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l'État ... pose des questions très sérieuses aux dirigeants concernés", a déclaré M. Zelenskiy.

Lundi, Zelenskiy a nommé Vasyl Maliuk, premier chef adjoint du SBU depuis mars 2020, au poste de chef par intérim.

Malgré sa révélation de la pénétration russe dans le SBU, les responsables américains ont déclaré lundi que Washington continuerait à partager les renseignements que, selon les responsables américains, Kiev utilise pour répondre aux attaques de Moscou.

Zelenskiy, salué sur la scène mondiale comme un leader décisif en temps de guerre, était poursuivi avant l'invasion par des accusations selon lesquelles il avait nommé des amis et d'autres étrangers à des postes pour lesquels ils n'étaient pas qualifiés.

Bakanov, un ami depuis leur enfance dans le sud de l'Ukraine, a aidé à gérer l'entreprise médiatique de Zelenskiy pendant sa carrière à la télévision. Il a ensuite mené la campagne qui a vu Zelenskiy passer du rôle de président dans une sitcom à celui d'élu haut la main dans la vraie vie.

Venediktova, juriste, avait conseillé Zelenskiy sur la réforme judiciaire depuis son entrée en politique.

3 000 MISSILES DE CROISIÈRE

Après avoir échoué à capturer Kiev au début de l'invasion, la Russie est passée à une campagne de bombardements dévastateurs pour cimenter et étendre son contrôle du sud et de l'est.

Les Russes ont récemment intensifié les frappes à longue distance sur des cibles éloignées du front, tuant un grand nombre de civils dans ce que l'Ukraine appelle le terrorisme. Moscou affirme qu'elle frappe des cibles militaires. M. Zelenskiy a déclaré que la Russie avait tiré plus de 3 000 missiles de croisière jusqu'à présent.

Les forces russes ont visé Mykolaiv avec des obus à fragmentation tôt mardi, blessant au moins deux personnes et endommageant les fenêtres et les toits de maisons privées, a déclaré le maire de la ville, Oleksandr Senkevich, dans un message sur les médias sociaux.

Kiev espère que la guerre est à un tournant, Moscou ayant épuisé ses capacités offensives en s'emparant de quelques petites villes dans l'est, tandis que l'Ukraine dispose désormais d'armes occidentales à longue portée qui peuvent frapper derrière les lignes russes.

Kiev cite une série de frappes réussies sur 30 plateformes logistiques et de munitions russes, qui, selon elle, paralysent les forces russes dominées par l'artillerie qui doivent transporter chaque jour des milliers d'obus vers le front.

Dans un message publié sur Facebook lundi, le commandant militaire ukrainien le plus haut placé, le général Valery Zaluzhny, a reconnu que les systèmes avancés de roquettes à longue portée fournis par les États-Unis, connus sous le nom de HIMARS, ont contribué à "stabiliser la situation" grâce à "des frappes majeures sur les points de commandement ennemis, les entrepôts de stockage de munitions et de carburant".

La Russie a déclaré lundi que le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, avait ordonné aux militaires de se concentrer sur la destruction des roquettes et de l'artillerie fournies par l'Occident à l'Ukraine.

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne ont convenu lundi de fournir à l'Ukraine 500 millions d'euros (504 millions de dollars) supplémentaires de fonds européens pour l'armement, ce qui porte le soutien du bloc à 2,5 milliards d'euros depuis l'invasion de Moscou le 24 février.

Dans le sud, l'Ukraine prépare une contre-attaque pour reconquérir la plus grande bande de territoire prise depuis l'invasion. L'Ukraine a déclaré avoir détruit des systèmes de missiles, des communications, des radars, des dépôts de munitions et des véhicules blindés russes lors de frappes dans le sud de la région de Kherson.

Dans l'est, les forces ukrainiennes se sont retirées début juillet de Louhansk, l'une des deux provinces que la Russie revendique au nom de ses proxies séparatistes.

Kiev affirme que Moscou prépare un autre assaut pour capturer la dernière poche tenue par les Ukrainiens dans la province voisine de Donetsk.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé le 24 février ce qu'il a appelé une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine et éradiquer les nationalistes. Kiev et l'Occident considèrent qu'il s'agit d'une tentative de reconquête d'un pays qui s'est libéré de la tutelle de Moscou en 1991.

Cette semaine pourrait être déterminante pour les pays européens inquiets de l'impact de la guerre et des sanctions sur l'approvisionnement en gaz.

La Russie doit rouvrir son principal gazoduc vers l'Allemagne, Nord Stream 1, dans les prochains jours après une maintenance régulière, mais les Européens craignent que Moscou ne le maintienne fermé.