Le président vénézuélien Nicolas Maduro se rendra en Chine du 8 au 14 septembre, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères, marquant ainsi un regain d'engagement entre les deux pays dans un contexte d'aggravation des tensions entre Pékin et les capitales occidentales.

L'arrivée de M. Maduro fera suite à des réunions entre une délégation vénézuélienne, comprenant le vice-président et le ministre du pétrole du pays, et des responsables chinois, dont le ministre des affaires étrangères Wang Yi, à Shanghai en début de semaine, selon le ministère chinois des affaires étrangères.

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a déclaré dans un message sur X vendredi que les deux gouvernements renforçaient les relations bilatérales et développaient "la coopération stratégique et le travail conjoint international, en faveur de la paix et du respect des principes et des objectifs de la Charte des Nations unies".

La visite coïncide avec le sommet du G20 à New Delhi ce week-end, auquel le président chinois Xi Jinping ne participera pas.

M. Maduro s'est rendu en Chine pour la dernière fois en 2018, lorsqu'il a rencontré M. Xi à Pékin.

Les investissements et la coopération dans le domaine de l'énergie seront probablement au cœur de ce voyage. La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde, tandis que le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées.

Malgré les sanctions américaines sur le pétrole vénézuélien, la Chine a importé environ 283 millions de barils, soit quelque 38,8 millions de tonnes métriques, de brut en provenance du pays l'année dernière, selon les données de Kpler. La plupart des cargaisons vénézuéliennes sont transférées via des pays tiers tels que la Malaisie.

La Chine n'a signalé aucune importation de brut en provenance du Venezuela dans les données douanières officielles, ni l'année dernière, ni depuis le début de l'année.

L'entreprise publique chinoise PetroChina détient une participation de 40 % dans le projet Sinovensa, dans la ceinture de l'Orénoque, aux côtés de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA. La compagnie a cessé de transporter du pétrole vénézuélien en août 2019 après que l'administration Trump a renforcé les sanctions contre l'exportateur sud-américain.

Le Venezuela est également lourdement endetté auprès de la Chine à la suite d'un accord de prêt de 50 milliards de dollars pour le pétrole conclu en 2007 par le président de l'époque, Hugo Chavez. En 2020, l'administration Maduro et les banques chinoises ont convenu d'un délai de grâce pour quelque 19 milliards de dollars de cette dette, selon Reuters.