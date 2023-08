Le président vénézuélien Nicolas Maduro a nommé jeudi Ninoska La Concha à la tête de l'entreprise pétrochimique publique Pequiven, en remplacement du ministre du pétrole Pedro Tellechea, qui occupait depuis mars trois postes clés dans la supervision de l'industrie énergétique du pays.

À la suite d'une vaste campagne de lutte contre la corruption dans le secteur de l'énergie, qui a conduit à l'arrestation d'une quarantaine de fonctionnaires et d'hommes d'affaires, M. Maduro a accepté la démission de Tareck El Aissami, alors puissant ministre du pétrole, et a nommé M. Tellechea au poste de ministre tout en le maintenant à la présidence des entreprises publiques Pequiven et PDVSA.

La nomination de M. La Concha, qui a été publiée au Journal officiel et annoncée par M. Tellechea sur les médias sociaux, limite la portée du rôle de M. Tellechea, dont l'objectif principal est de doubler la production de brut du pays de l'OPEP pour atteindre quelque 1,7 million de barils par jour d'ici 2024.

Pequiven est essentiel pour la trésorerie du Venezuela, car il fournit les recettes des exportations de produits pétrochimiques, notamment le méthanol, l'urée et l'ammoniac. M. La Concha était auparavant à la tête d'une des filiales de Pequiven, la société Monomeros Colombo Venezolanos, basée à Barranquilla. (Reportage de Deisy Buitrago, rédaction de Marianna Parraga, édition de Chris Reese)