La National Australia Bank prévoit de supprimer 222 emplois dans les départements des prêts personnels, de la technologie, du financement des entreprises et de la couverture des clients, a rapporté l'Australian Financial Review mercredi.

Le Finance Sector Union (FSU), un syndicat de cols blancs, a appelé à une réunion urgente des membres pour discuter des licenciements et les consultations devaient se terminer mercredi, selon le rapport.

La NAB et le FSU n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Reuters a précédemment rapporté que la NAB se préparait à licencier 60 des 600 employés de sa division des marchés et à entreprendre un vaste exercice de restructuration dans ses sept secteurs d'activité.

Des rapports ont également fait état de la suppression de plusieurs centaines d'emplois par des banques plus importantes, Commonwealth Bank of Australia et Westpac Banking Corp, afin de réduire les coûts dans un contexte de taux d'intérêt et d'inflation élevés.

En août, la NAB a fait état d'un bond de 5 % de ses bénéfices en espèces au troisième trimestre, alors que ses marges ont diminué en raison d'une concurrence accrue en matière de prêts immobiliers et du coût des dépôts.