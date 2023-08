Le prêteur de crypto-monnaies Celsius Network a reçu lundi l'autorisation d'un juge des faillites américain de demander l'approbation de son plan de faillite par les créanciers, avançant une proposition de sortie du chapitre 11 en tant que nouvelle entité détenue par ses créanciers.

Le juge Martin Glenn a approuvé la déclaration d'information et les documents de sollicitation de Celsius lors d'une audience du tribunal des faillites de Manhattan, déclarant que Celsius avait donné aux créanciers suffisamment d'informations pour voter sur la restructuration proposée.

Certains créanciers s'opposent au plan, mais le comité officiel nommé pour représenter les créanciers de second rang le soutient et recommandera aux clients de Celsius de voter en sa faveur.

La société Celsius, basée dans le New Jersey, s'est placée sous la protection du chapitre 11 en juillet 2022. Elle est l'un des nombreux prêteurs de crypto-monnaies à avoir fait faillite à la suite de la croissance rapide du secteur pendant la pandémie de COVID-19. Celsius comptait 600 000 clients qui détenaient environ 4,4 milliards de dollars sur des comptes Celsius portant intérêt lorsqu'elle a déposé son bilan, selon des documents judiciaires.

Le plan de faillite de Celsius restituerait certains dépôts de crypto-monnaie aux clients de détail et confierait le contrôle des autres secteurs d'activité - y compris le minage de bitcoins et le jalonnement - au groupe Fahrenheit, un consortium qui comprend la société de capital-risque basée sur la blockchain Arrington Capital.

Celsius estime que la plupart de ses clients, qui disposaient de comptes Earn rémunérés, recevront un remboursement de 67 %, grâce à la restitution d'actifs cryptographiques liquides tels que le bitcoin et l'éther, à des actions de la nouvelle société et au produit du litige post-faillite contre le fondateur de la société, Alex Mashinsky, et d'autres personnes. Les clients recevront généralement un recouvrement plus important sur les autres comptes non rémunérés.

Fahrenheit achètera une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise pour 50 millions de dollars et inscrira les actions de la nouvelle société à la cote du Nasdaq. Cela permettra aux clients de Celsius de vendre les actions qu'ils recevront dans le cadre de leur redressement judiciaire, selon les documents du tribunal.

La société réorganisée poursuivra son action en justice contre Mashinsky, qui fait déjà l'objet de poursuites pénales aux États-Unis et d'un procès civil à New York pour avoir prétendument trompé des clients et gonflé artificiellement la valeur du jeton cryptographique propre à sa société. Mashinsky a plaidé non coupable.

Les créanciers de Celsius ont jusqu'au 20 septembre pour voter sur la proposition, et Celsius a l'intention de demander l'approbation finale du tribunal pour son plan de restructuration le 2 octobre, selon les documents du tribunal. (Reportage de Dietrich Knauth, édition d'Alexia Garamfalvi et David Gregorio)