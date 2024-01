Le prêteur de crypto-monnaies Nexo demande 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à la Bulgarie à la suite d'une enquête criminelle avortée qui, selon la société, a fait capoter ses projets de cotation en bourse aux États-Unis et de parrainage d'un match de football, selon des documents juridiques consultés par Reuters.

Nexo AG, une unité suisse de Nexo Capital, basée aux îles Caïmans, affirme que l'enquête a terni sa réputation et détruit la valeur actionnariale, selon un document déposé auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale.

Le CIRDI, une institution d'arbitrage international basée à Washington qui traite les litiges entre les investisseurs internationaux et les États, a enregistré l'affaire le 18 janvier, comme l'indique son site web. Un porte-parole du CIRDI n'a pas pu confirmer le montant des dommages-intérêts demandés ni d'autres détails.

Le ministère bulgare des finances a déclaré avoir reçu une demande d'arbitrage de la part du CIRDI, qui sera examinée par un comité interdépartemental spécialisé qui proposera ensuite les prochaines étapes.

"Cette communication ou toute autre communication [...] ne doit en aucun cas être considérée comme une reconnaissance du bien-fondé des revendications ou comme une acceptation de la juridiction arbitrale", a ajouté le ministère.

Le bureau du procureur, également mis en cause dans cette affaire, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

En janvier 2023, les procureurs bulgares ont lancé une enquête sur Nexo AG, perquisitionnant des bureaux à Sofia et inculpant ses fondateurs d'infractions telles que la participation à un groupe criminel organisé pour blanchir de l'argent et commettre des fraudes fiscales et informatiques.

Mais les autorités ont abandonné l'affaire le mois dernier, déclarant qu'il n'y avait aucune preuve d'activité criminelle. Les procureurs ont déclaré qu'il n'existait pas de cadre juridique pour les services de crypto-actifs en Bulgarie.

Nexo, cofondée par l'ancien législateur bulgare Antoni Trenchev, a nié tout acte répréhensible et affirme que l'enquête était motivée par des raisons politiques - une allégation précédemment démentie par les procureurs, a rapporté l'agence de presse locale BTA.

Les régulateurs américains en particulier ont sévi contre les activités illicites présumées des principales sociétés de crypto-monnaies, mais il est inhabituel qu'une société de crypto-monnaies poursuive un pays pour obtenir une compensation pour une enquête qui a été abandonnée.

Le CIRDI a déjà ordonné à plusieurs pays, dont la France, d'indemniser des entreprises de crypto-monnaies.

le Pakistan

,

Équateur

et

Venezuela

et le Venezuela, de verser des milliards de dollars de dommages et intérêts aux entreprises.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les dommages allégués par Nexo. Dans une interview accordée à Reuters au début du mois, M. Trenchev a refusé de nommer publiquement les banques qui, selon lui, avaient reçu des instructions pour l'introduction en bourse ou le club de football européen qui avait mis fin à ses négociations de parrainage.

Les prêteurs de crypto-monnaie agissent comme des banques pour le monde de la crypto-monnaie, offrant aux clients des intérêts sur les crypto-monnaies qu'ils déposent sur la plateforme.

Nexo, fondée en 2018, a retiré progressivement ses produits et services américains l'année dernière et a accepté de payer 45 millions de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des régulateurs d'État selon lesquelles elle n'avait pas enregistré son produit de prêt d'actifs cryptographiques. (Reportage d'Elizabeth Howcroft et de Kirstin Ridley, édition de Tommy Reggiori Wilkes et Louise Heavens)