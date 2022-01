Le prince Andrew perd ses titres militaires et royaux

LONDRES, 13 janvier (Reuters) - Le prince Andrew, visé par une plainte pour agression sexuelle aux Etats-Unis, a remis ses titres militaires et parrainages royaux à sa mère la reine Elizabeth II d'Angleterre et ne pourra plus être baptisé "Son Altesse royale", a annoncé jeudi le palais de Buckingham.

"Avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et parrainages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine", précise Buckingham dans un communiqué.

"Le duc d'York continuera à ne jouer aucun rôle public et se défend en tant que citoyen privé dans cette affaire."

Les avocats du prince Andrew n'ont pas obtenu mercredi le classement sans suite aux Etats-Unis d'une plainte déposée par Virginia Giuffre, une femme de 38 ans qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente. Cette décision pourrait déboucher sur la tenue d'un procès.

Agé de 61 ans, le duc d'York avait déjà été contraint à renoncer à ses engagements publics en 2019 en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, financier américain accusé de trafic et abus de mineures, qui s'est suicidé la même année dans la cellule de la prison de Manhattan, à New York. (Reportage Michael Holden; version française Jean-Stéphane Brosse)