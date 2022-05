Le prince Charles prononce le discours de la reine pour la première fois.

La reine ayant été contrainte de se retirer lundi en raison d'une récurrence de ses problèmes de mobilité, Charles, 73 ans, est arrivé au Palais de Westminster pour lire le programme législatif du gouvernement.

Charles, qui avait assisté à l'ouverture du parlement aux côtés de sa mère ces dernières années, a commencé à lire chaque projet de loi en disant : "Le gouvernement de Sa Majesté va...".

L'ouverture officielle du Parlement est un événement en grande pompe qui voit traditionnellement la reine se rendre à l'assemblée dans un carrosse d'État, escortée par des soldats à cheval en uniforme de cérémonie, tandis que la couronne impériale d'État et les autres insignes voyagent à l'avant dans un carrosse qui leur est propre.

La monarque revêt la robe d'État avant de mener un cortège jusqu'à la chambre haute de la Chambre des Lords où elle s'assied sur un trône et ouvre officiellement une nouvelle session du Parlement, en lisant un discours rédigé par le gouvernement exposant ses projets législatifs.

La reine n'a manqué l'occasion que deux fois au cours de ses 70 ans de règne - en 1959, et en 1963, lorsqu'elle était enceinte de ses fils Andrew et Edward.

La reine, qui a manqué un certain nombre d'engagements publics depuis qu'elle a été hospitalisée une nuit en octobre dernier pour une maladie non spécifiée, a dû émettre des "lettres patentes" pour autoriser Charles et William à assumer son rôle lors de l'événement constitutionnel.