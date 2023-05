LONDRES, 17 mai (Reuters) - Le prince Harry, son épouse Meghan et la mère de celle-ci ont été impliqués dans une "course-poursuite presque catastrophique" avec des photographes paparazzi, a déclaré mercredi un porte-parole du prince.

L'incident s'est produit après que le couple a assisté à une cérémonie de remise de prix organisée à New York par la Ms. Foundation for Women, au cours de laquelle Meghan a été récompensée pour son travail.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Harry, Meghan et sa mère, Doria Ragland dans un taxi.

"La nuit dernière, le duc, la duchesse de Sussex et Doria Ragland ont été impliqués dans une course-poursuite presque catastrophique aux mains d'un groupe de paparazzis très agressifs", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

"Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de nombreuses collisions avec d'autres conducteurs, des piétons et deux officiers du NYPD (la police de New York)".

Harry et Meghan ont renoncé à leurs rôles royaux en 2020 et se sont installés aux États-Unis en raison notamment de ce qu'ils ont dénoncé comme un harcèlement médiatique extrême.

Le prince exprime depuis longtemps sa colère face à l'intrusion de la presse, qu'il tient pour responsable de la mort de sa mère, la princesse Diana, tuée en 1997 à Paris dans un accident de voiture alors qu'elle fuyait des paparazzis qui la poursuivaient. (Reportage Michael Holden, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)