Le prince héritier saoudien se rend en Égypte pour le début de sa tournée

Le voyage du prince intervient avant la visite dans la région, le mois prochain, du président américain Joe Biden, qui devrait rencontrer les dirigeants arabes en Arabie saoudite après une visite en Israël, avec à l'ordre du jour le conflit ukrainien et la sécurité régionale.

Le prince Mohammed, connu sous le nom de MbS, s'entretiendra avec les dirigeants de l'Égypte, de la Jordanie et de la Turquie sur le renforcement de la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun, selon SPA.

Des sources ont déclaré que MbS et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi discuteraient de questions telles que l'impact de la guerre en Ukraine et les préparatifs du voyage de Biden dans la région à la mi-juillet.

Le prince devrait se rendre à Amman mardi pour des entretiens avec le roi Abdallah afin d'améliorer les liens tendus par les rivalités régionales et les promesses non tenues des Saoudiens de soutenir l'économie jordanienne en difficulté, selon des diplomates et des sources ayant connaissance des plans.

Il s'agirait de la première tournée du prince en dehors du Golfe depuis le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et la pandémie de COVID-19. MbS s'est rendu en Égypte en 2018 et au Japon en 2019.

Le meurtre de Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul avait tendu les liens du royaume avec Washington et Ankara.

Biden a déclaré vendredi qu'il ne se rendait pas en Arabie saoudite explicitement pour rencontrer MbS, mais qu'il voyait le prince héritier dans le cadre d'une "réunion internationale" plus large qui devrait inclure des dirigeants des États arabes du Golfe, de Jordanie, d'Égypte et d'Irak.

Le président turc Tayyip Erdogan a pris des mesures pour resserrer les liens avec Riyad, notamment en abandonnant un procès turc sur le meurtre de Khashoggi. Les analystes estiment que le financement saoudien pourrait contribuer à atténuer les difficultés économiques de la Turquie.

Erdogan, qui s'est rendu dans le royaume en avril lors de son premier voyage de haut niveau depuis des années, a déclaré qu'il accueillerait le prince Mohammed mercredi.

"Une nouvelle ère va commencer et il y aura une normalisation complète. Dans le cadre de la visite, certains accords seront signés dans les domaines de l'énergie, de l'économie et de la sécurité", a déclaré un haut fonctionnaire turc.