Le principal banquier central australien s'excuse pour les orientations de taux passées

Devant les parlementaires, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré que l'orientation sur le maintien des taux à un niveau historiquement bas de 0,1% avait été conditionnée par le fait que l'économie se développe comme prévu et que l'inflation reste modérée.

Au lieu de cela, l'économie s'est remise des blocages dus à la pandémie beaucoup plus rapidement que prévu et s'est combinée aux événements mondiaux pour pousser l'inflation à des sommets de 32 ans.

La RBA a commencé à relever les taux en mai et les a depuis portés à leur niveau le plus élevé en neuf ans, soit 2,85 %, s'attirant au passage de nombreuses critiques publiques.

M. Lowe a déclaré qu'il était clair que le public "n'avait pas compris les avertissements" de ses conseils et que la banque n'utiliserait pas de telles formulations à l'avenir.

"Je suis désolé si des gens ont écouté ce que nous avions dit et ont agi en fonction de ce que nous avions dit et regrettent maintenant ce qu'ils ont fait. Je suis désolé que cela soit arrivé", a déclaré Lowe aux sénateurs. "À l'époque, nous pensions que c'était la bonne chose à faire et je pense, avec le recul, que nous aurions choisi un langage différent."

Pas plus tard qu'en novembre dernier, Lowe soulignait qu'il était peu probable que les taux augmentent avant 2024, compte tenu de l'impact persistant des blocages et de la faible pression salariale et inflationniste.

"À l'époque, je pensais que c'était la bonne chose à faire", a déclaré Lowe. "L'économie s'est redressée beaucoup plus rapidement que prévu et nous avons dû augmenter les taux d'intérêt plus rapidement, et les personnes qui ont emprunté pendant ces deux années ont maintenant beaucoup plus de difficultés."

Les paiements sur une hypothèque moyenne à taux variable augmenteront d'environ 950 dollars australiens par mois en raison des hausses de taux appliquées jusqu'à présent, et les marchés s'attendent à une nouvelle hausse des taux à 3,1 % la semaine prochaine.

Répondant aux questions lors d'une conférence de presse séparée, le Premier ministre Anthony Albanese s'est vu demander si Lowe devait démissionner étant donné les pressions accrues sur le coût de la vie auxquelles les gens sont confrontés.

"Nous avons confiance dans le Dr Lowe et dans sa position à la tête de la Banque de réserve", a déclaré M. Albanese.

Le mandat actuel de sept ans de M. Lowe prend fin en septembre 2023.