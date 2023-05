Le principal fournisseur chinois de données financières restreint l'accès à l'étranger en raison des nouvelles règles - sources

Wind Information Co, le plus grand fournisseur chinois de données financières, a informé certains clients à la fin de l'année dernière qu'il restreignait l'accès des utilisateurs étrangers à certaines données commerciales et économiques en raison des nouvelles règles de l'autorité de régulation de la cybersécurité en matière de données, ont indiqué deux sources.

La restriction de l'accès à Wind par les utilisateurs offshore intervient alors que la Chine met davantage l'accent sur l'utilisation des données et la sécurité, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de préoccupations concernant la protection de la vie privée dans la deuxième économie mondiale. La décision de Wind, dont les services sont utilisés par des économistes, des gestionnaires de fonds et d'autres, intervient également au moment où la Chine cherche à attirer davantage d'investissements étrangers et à relancer une économie qui peine à décoller après l'affaire COVID. Les restrictions portent notamment sur l'accès aux informations relatives à la structure de l'actionnariat de certaines entreprises. Selon l'une des sources, la société Wind, basée à Shanghai, a rendu inaccessible aux utilisateurs basés en dehors de la Chine continentale, depuis septembre dernier, une partie de ses données telles que les chiffres de vente de logements, qui étaient auparavant mis à jour régulièrement. Un vendeur de Wind a déclaré à la source en septembre que la société avait procédé à ces changements conformément aux instructions de la Cyberspace Administration of China (CAC), qui lui avait demandé de cesser de fournir certaines données aux utilisateurs basés à l'étranger. La deuxième source a également été informée par un autre vendeur de Wind que les restrictions ont été mises en place après que la CAC a dévoilé de nouvelles règles en matière de données l'année dernière. Le régulateur de la cybersécurité a publié en juillet dernier des règles finales exigeant que les exportations de données soient soumises à des examens de sécurité, dans le cadre d'un nouveau cadre réglementaire qui affectera des centaines, voire des milliers, d'entreprises chinoises. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre. Ces dernières années, Pékin a promulgué de nouvelles lois sur la cybersécurité, les données et la protection de la vie privée, qui obligent les organisations ayant un grand nombre d'utilisateurs à se soumettre à des évaluations et à des approbations lorsqu'elles traitent les données qu'elles collectent. Les parlementaires ont également adopté à la fin du mois dernier une vaste mise à jour de la législation anti-espionnage de Pékin, interdisant le transfert de toute information liée à la sécurité nationale et élargissant la définition de l'espionnage. Les restrictions sur l'accès des utilisateurs offshore à certaines données Wind se sont étendues depuis septembre dernier, a déclaré la première source. On ne sait pas si la CAC a renforcé les exigences en matière d'accès depuis le même mois. Jusqu'à présent, l'accès des utilisateurs offshore aux informations de Wind qui ont été bloquées comprend des détails du registre du commerce tels que la structure de l'actionnariat d'une société et son contrôleur final, ainsi que des données économiques telles que les ventes de maisons et de terrains dans certaines villes, ont déclaré des sources à Reuters. Wind, qui sert de nombreuses institutions financières nationales et étrangères, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. La CAC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par fax. Interrogée sur le fait que des fournisseurs chinois de données financières, dont Wind, avaient cessé de fournir des informations clés sur les entreprises aux abonnés étrangers, la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle n'était pas au courant de la situation. Les sources ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. Fondée en 1998 par l'entrepreneur Lu Feng, la société privée Wind est de loin le plus grand acteur du marché chinois des données financières, qui connaît une croissance rapide, selon les estimations du courtier Guotai Junan Securities. ACCÈS LIMITÉ Les groupes d'entreprises ont mis en garde contre la formulation vague de la nouvelle loi chinoise contre l'espionnage, qui interdit le transfert de toute information liée à la sécurité nationale, contre l'augmentation du nombre d'interdictions de sortie du territoire imposées aux dirigeants d'entreprises étrangères dans le pays et contre la surveillance accrue exercée sur les entreprises chargées du contrôle préalable. Fin mars, la société américaine Mintz Group a déclaré que les autorités avaient perquisitionné son bureau en Chine et détenu cinq employés locaux. Le ministère des affaires étrangères a déclaré en temps utile que Mintz était soupçonné de se livrer à des opérations commerciales illégales. La police a visité le bureau de Bain & Co à Shanghai et a interrogé le personnel, a déclaré la société américaine de conseil en gestion la semaine dernière. Outre Wind, la principale base de données universitaire chinoise, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), a limité l'accès aux abonnés étrangers à partir du 1er avril, selon les utilisateurs informés de la suspension. Les restrictions d'accès imposées à la base de données s'appliquent aux thèses et aux documents de conférence ainsi qu'aux données juridiques et statistiques, a indiqué en mars l'Université nationale de Singapour dans un avis publié sur son site web au sujet de la disruptive. Le CNKI n'a pas répondu à une demande de commentaire à ce sujet. Reuters a rapporté, en citant des sources, que les fournisseurs de données chinois, y compris les bases de données d'entreprises Qichacha, partiellement détenues par Wind, et TianYanCha, ont cessé de s'ouvrir aux utilisateurs étrangers depuis au moins plusieurs mois. Wind, dont le siège se trouve dans le quartier financier de Shanghai, Lujiazui, a étendu sa présence en dehors de la Chine à Hong Kong, Singapour, New York et Londres, et est en concurrence avec Refinitiv et Bloomberg LP. Wind a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de yuans (361,84 millions de dollars) en 2021, selon les estimations de Guotai Junan, soit un quasi-doublement par rapport au chiffre d'affaires de 1,33 milliard de yuans réalisé en 2016. (1 $ = 6,9091 yuans chinois renminbi)