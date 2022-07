Le principal lobby des entreprises américaines poursuit l'organisme de réglementation de la Bourse au sujet des règles de procuration

La démarche de la Chambre de commerce des États-Unis, en plus de la Business Roundtable basée à Washington, D.C. et de la Chambre de commerce et d'industrie du Tennessee, prétend que la Securities and Exchange Commission (SEC) n'a pas "suivi les procédures appropriées ou fourni une justification adéquate pour sa décision d'annuler la Proxy Advisor Rule de 2020 avant qu'elle ne soit autorisée à entrer en vigueur".

La décision prise par la SEC au début du mois était la dernière en date dans une bataille de longue haleine sur la manière de réglementer les conseillers en procuration comme Institutional Shareholder Services et Glass Lewis, qui conseillent les investisseurs sur la manière de voter sur des questions telles que l'élection des administrateurs, les opérations de fusion et les propositions d'actionnaires.

Les entreprises ont déclaré que les sociétés de conseil ont acquis une trop grande influence sur les élections des entreprises et devraient être plus étroitement réglementées.

"La règle 2020 sur les conseillers en procuration a été mise en place pour protéger les investisseurs et stimuler la compétitivité des marchés financiers publics américains", a déclaré Suzanne Clark, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce.

"Cependant, les récentes actions de la SEC vont détériorer le modèle des sociétés publiques, privant en fin de compte les investisseurs de la rue principale et les Américains de tous les jours d'opportunités de croissance dynamique pour les aider à se constituer un patrimoine et à épargner pour leur retraite."

Les règles récentes de l'agence annulent spécifiquement deux exemptions, introduites sous l'ancien président Donald Trump, y compris une exigence selon laquelle les conseillers en procuration fournissent un premier aperçu aux sociétés des conseils à mettre à l'ordre du jour. Elle a également supprimé une exigence qui permettait aux clients des sociétés de conseil en procuration d'être informés de toute réponse écrite des entreprises à leurs conseils.

Le régulateur de Wall Bourse, dont la composition a changé sous la présidence de Joe Biden, a d'abord proposé ces changements de règles en novembre et a déclaré que les investisseurs avaient exprimé des inquiétudes quant au fait que les conditions créaient des coûts de conformité accrus pour les conseillers en procuration et nuisaient à l'indépendance et à la rapidité de leurs conseils.

La SEC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'action en justice de mercredi est la dernière d'une série de contestations juridiques de ce type déposées par des groupes industriels.

La National Association of Manufacturers et The Natural Gas Services Group Inc ont déposé un procès contestant les changements plus tôt ce mois-ci.