La décision de la Cour suprême de limiter les pouvoirs des agences fédérales pourrait freiner les efforts de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) visant à établir de nouvelles règles pour contrôler Wall Street et favoriser la multiplication des litiges, ont déclaré des experts juridiques à la suite de l'arrêt historique de vendredi.

La Cour a renversé un précédent de 1984 qui accordait une certaine déférence aux agences gouvernementales dans l'interprétation des lois qu'elles administrent. La décision soulève le spectre de nouveaux motifs de contestation devant les tribunaux de l'organisme de surveillance des marchés lorsqu'il met en œuvre de nouvelles politiques ou cherche à réglementer de nouveaux aspects des marchés.

La SEC fait déjà face à un nombre croissant d'attaques juridiques de la part d'entreprises publiques, de grandes sociétés de Wall Street et d'acteurs bien informés du secteur des crypto-monnaies.

Selon une demi-douzaine d'experts juridiques, la décision du SCOTUS, prise par 6 voix contre 3, risque de lier les mains de la SEC lorsqu'elle mettra en place de nouvelles règles.

La SEC n'a pas répondu à une demande de commentaire. Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré à Reuters ce mois-ci que l'agence pivote en fonction de l'interprétation de la loi par les tribunaux.

Cette décision change la donne", a déclaré Richard Hong, ancien avocat de la SEC et associé du cabinet Morrison Cohen.

Selon Cary Coglianese, professeur de droit à l'université de Pennsylvanie et spécialiste de la réglementation, la SEC aura probablement plus de raisons de faire une pause avant d'agir lorsqu'elle cherchera à contrôler de nouveaux instruments financiers.

"Il sera plus difficile pour les agences d'adapter leur interprétation des lois face à de nouvelles circonstances", a déclaré M. Coglianese.

Le précédent, connu sous le nom de "Chevron deference", en référence à un arrêt concernant la compagnie pétrolière américaine, avait été cité par la SEC et d'autres agences dans des affaires judiciaires antérieures pour justifier de nouveaux efforts de réglementation, car elles considéraient que les activités relevaient de leur compétence. Désormais, il appartiendra uniquement à un tribunal de déterminer si l'agence agit dans le cadre de la loi, ce qui, selon les experts, pourrait avoir un effet dissuasif.

Les partisans de cette approche font valoir que la déférence de Chevron permet aux organismes de réglementation fédéraux de s'adapter à l'évolution du temps et des circonstances. Mais la doctrine Chevron est de plus en plus critiquée par les conservateurs, qui estiment qu'elle permet aux rédacteurs de règles d'outrepasser leurs compétences légales.

Alors que la SEC et d'autres régulateurs disposent d'autres outils sur lesquels ils peuvent s'appuyer, la doctrine Chevron a été le fondement de l'élaboration des règles par les agences.

Entre 2003 et 2013, Chevron a été appliqué dans 66,7 % des cas lors de litiges concernant les règles de la SEC dans les cours de circuit et, dans ces cas, l'agence a gagné dans un peu plus de 81 % des cas, selon une recherche de 2017 publiée dans la Michigan Law Review.

"À l'avenir, l'action des agences fera l'objet d'un examen encore plus minutieux et la communauté réglementée aura probablement davantage d'occasions de contester les règles et les décisions des agences", a déclaré Varu Chilakamarri, associé chez K&L Gates.

La décision de vendredi est le dernier effort en date de la "guerre contre l'État administratif" des conservateurs, qui vise à affaiblir les agences fédérales dans tous les domaines. Le programme ambitieux de M. Gensler a fait de l'agence, qui supervise environ 40 000 entités, une cible privilégiée.

La SEC a suspendu cette année la règle historique de divulgation d'informations sur le climat en raison de contestations juridiques. Ce mois-ci, une cour d'appel fédérale a annulé sa révision de la surveillance des fonds privés au motif que l'agence avait outrepassé ses pouvoirs.

La contestation de la règle climatique de la SEC s'annonçait déjà comme un combat difficile pour l'agence", a déclaré Leah Malone, responsable de la pratique de Simpson Thachers en matière d'ESG et de développement durable. Le changement de vendredi "soulève encore plus de questions sur la survie de la règle climatique, ainsi que d'autres propositions de règles en suspens qui ont été sous les feux de la rampe", a déclaré Malone.

La décision de vendredi est le deuxième coup porté par la Cour suprême à l'autorité de la SEC en autant de jours. Jeudi, les juges ont jugé inconstitutionnel le fait que l'agence s'en remette à des tribunaux internes pour traiter les affaires d'application de la loi.

"Si la décision d'hier a provoqué des secousses, faisant tomber certains plats des placards, l'affaire d'aujourd'hui est un tremblement de terre de Richter 7", a déclaré M. Hong. (Reportage de Pete Schroeder et Chris Prentice ; reportages complémentaires de Hannah Lang, Ross Kerber et Michelle Price ; rédaction de Megan Davies et Rod Nickel)