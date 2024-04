Les prix de l'étain ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an sur le London Metal Exchange (LME) mercredi, après que les stocks aient chuté à leur plus bas niveau depuis des mois.

L'étain de référence à trois mois sur le LME a augmenté de 1,1% à 31 485 dollars la tonne métrique à 0343 GMT. Plus tôt dans la session, il a atteint 31 680 $ la tonne, le plus haut depuis janvier 2023.

Le contrat d'étain de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a grimpé de 3,6% à 246 810 yuans (34 134,10 $) la tonne. Il a atteint 249 020 yuans plus tôt dans la session, le plus haut depuis juin 2022.

Les stocks d'étain du LME < MSNSTX-TOTAL> ont chuté à 4 285 tonnes, le plus bas depuis juillet 2023. Les stocks ont chuté de 44% depuis le début de l'année.

Le contrat d'étain au comptant du LME a été négocié avec une prime de 26 dollars la tonne par rapport au contrat de trois mois < CMSN0-3> mardi, indiquant l'étroitesse des approvisionnements à court terme.

Cependant, en Chine, le plus grand consommateur d'étain au monde, les stocks dans les entrepôts suivis par la SHFE se sont accumulés < SN-STX-SGH>. Les stocks ont atteint un niveau record de 12 823 tonnes la semaine dernière, selon les dernières données publiées par la bourse.

L'analyste Tom Langston de l'International Tin Association a déclaré dans une note qu'il y avait des dynamiques de marché divergentes entre la Chine et le reste du monde.

Le cuivre du LME a progressé de 0,3 % à 9 444,50 dollars la tonne, l'aluminium a augmenté de 0,4 % à 2 468,50 dollars, le nickel a augmenté de 0,4 % à 18 295 dollars, le zinc a augmenté de 1 % à 2 736 dollars et le plomb a légèrement augmenté de 0,1 % à 2 163 dollars.

Le cuivre du SHFE a progressé de 0,3 % à 76 490 yuans la tonne, l'aluminium a augmenté de 0,9 % à 20 385 yuans, le nickel a bondi de 1,7 % à 139 370 yuans, le zinc a augmenté de 2,5 % à 22 405 yuans et le plomb a légèrement augmenté de 0,5 % à 16 660 yuans.

(1 $ = 7,2306 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction d'Eileen Soreng)