Le prix de l'or est tombé à son plus bas niveau en une semaine mercredi, après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que les taux d'intérêt pourraient devoir être plus élevés que prévu pour freiner les pressions inflationnistes.

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 810,84 $ l'once, à partir de 0409 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 1 813,60 $.

La Fed américaine devra probablement augmenter les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux récentes données solides et est prête à procéder à des étapes plus importantes si la "totalité" des informations reçues suggère que des mesures plus strictes sont nécessaires pour contrôler l'inflation, a déclaré M. Powell au premier jour de son témoignage semestriel de deux jours devant le Congrès.

Dans le sillage des remarques de Powell mardi, le prix de l'or avait baissé jusqu'à 1,9 %, soit de plus de 30 dollars, à 1 812,55 dollars.

"Personne ne veut acheter de l'or aujourd'hui après les remarques optimistes de Powell ... il y a également très peu de ventes d'or, avec des prix qui poussent légèrement à la baisse mais sans conviction - l'or semble presque effrayé aujourd'hui", a déclaré Matt Simpson, un analyste de marché senior chez City Index.

L'or semble presque surpris aujourd'hui", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index. "Une cassure sous les 1 800 dollars est à prévoir pour l'or", a-t-il ajouté.

La hausse des taux d'intérêt ternit généralement l'attrait de l'or, car elle augmente le coût d'opportunité de la détention d'un actif qui ne rapporte pas d'intérêts.

Lors de sa dernière réunion, la banque centrale américaine avait ralenti le rythme de ses hausses de taux d'intérêt à 25 points de base, après avoir procédé à des augmentations plus importantes l'année dernière pour lutter contre une inflation élevée depuis des décennies, mais une série de données au cours des dernières semaines a suscité des inquiétudes quant à la volonté de la Fed de poursuivre le resserrement de sa politique monétaire.

Les opérateurs de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont tablé sur une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la Fed des 21 et 22 mars.

Le Dollar Index a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, rendant le lingot moins abordable pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi américain de février, prévu pour vendredi.

L'argent au comptant a perdu 0,5% à 19,95 dollars l'once, le platine s'est raffermi de 0,2% à 931,33 dollars et le palladium a baissé de 0,2% à 1 384,37 dollars.