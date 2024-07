Le prix de l'or a atteint un niveau record mercredi, porté par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt américains en septembre après les récents commentaires des responsables de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,5 % à 2 479,75 $ l'once, à 0158 GMT, après avoir atteint un record de 2 481,09 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,6 % à 2 482,00 $.

"L'or a atteint un nouveau record alors que les investisseurs se positionnent pour l'arrivée d'un environnement de taux d'intérêt plus bas. Les 2 500 dollars sont le prochain objectif immédiat, bien que si la dynamique actuelle peut être maintenue, nous pourrions voir des prix plus élevés avant la fin de l'année", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

"En particulier, si l'indice des prix à la consommation (IPC) américain commence à être plus favorable, la Fed pourrait se montrer plus pessimiste sur les taux d'intérêt qu'elle ne l'est déjà.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés tablent sur une réduction des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de septembre. L'attrait des lingots sans rendement a tendance à être plus élevé lorsque les taux d'intérêt sont réduits.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lundi que les récentes données sur l'inflation "renforcent quelque peu la confiance" dans le fait que le rythme de la hausse des prix revient à l'objectif de la Fed de manière durable, des remarques qui suggèrent qu'une baisse des taux n'est peut-être plus très loin.

Mardi, Adriana Kugler, gouverneur de la Fed, a également exprimé un optimisme prudent quant au retour de l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,66 % pour atteindre 842,02 tonnes mardi, contre 836,53 tonnes lundi.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 31,29 dollars l'once, le platine s'est raffermi de 0,2 % à 1 001,83 dollars et le palladium a gagné 0,4 % à 962,69 dollars.