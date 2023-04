Les prix de l'or ont augmenté pour une troisième session consécutive jeudi, alors que les données sur l'inflation américaine plus froides que prévu ont stimulé les paris que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux une fois de plus le mois prochain avant de faire une pause.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 016,99 dollars l'once, à 0332 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 030,70 $.

Les prix de l'or ont augmenté de plus de 1% mercredi après que les données ont montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1% le mois dernier, par rapport aux attentes d'une augmentation de 0,2%, après avoir progressé de 0,4% en février.

"Les attentes selon lesquelles le cycle de hausse de la Fed pourrait être proche de sa fin sont bien ancrées par les récentes données de l'IPC américain, avec des rendements du Trésor plus faibles et un dollar plus faible soutenant les prix de l'or", a déclaré Yeap Jun Rong, analyste de marché chez IG. [US/] [USD/]

L'outil FedWatch du CME montre que les marchés évaluent à 68,7 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en mai, avec des réductions de taux dans la seconde moitié de l'année.

L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait des lingots sans rendement.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine avait "encore du travail à faire" en ce qui concerne les hausses de taux, mais que le resserrement des conditions de crédit pourrait plaider en faveur d'une pause. Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que la Fed avait encore du travail à faire pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %, car les dernières données sur les pressions des prix n'étaient pas suffisamment faibles.

Le compte rendu de la réunion de mars de la Fed a également montré que plusieurs décideurs politiques ont envisagé de suspendre les augmentations de taux après avoir prévu que les tensions dans le secteur bancaire feraient basculer l'économie dans la récession, mais ils ont conclu qu'une inflation élevée restait la priorité.

Les inquiétudes concernant la récession "permettent au prix de l'or de profiter de son statut de valeur refuge... alors que les conditions techniques révèlent une certaine modération de l'élan haussier sur les récents sommets", a ajouté M. Yeap d'IG.

L'argent au comptant était en hausse de 0,1 % à 25,50 $ l'once, le platine était stable à 1 015,06 $ et le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 464,16 $.