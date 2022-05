Le prix de l'or augmente après avoir atteint son plus bas niveau depuis trois mois, alors que la hausse du dollar ralentit.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 1 815,69 $ l'once, à 0057 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,2 % à 1 812,20 $.

* L'or a chuté de plus de 1% vendredi pour atteindre son plus bas niveau depuis le 4 février, et a marqué sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive.

* Le dollar s'est stabilisé lundi après une baisse lors de la session précédente, mais le billet vert a tout de même enregistré un sixième gain hebdomadaire consécutif la semaine dernière en raison des inquiétudes concernant la croissance économique mondiale. [USD/]

* Un dollar fort rend l'or, valeur refuge rivale, moins attrayant pour les acheteurs détenant d'autres devises.

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont augmenté pour une deuxième session consécutive, limitant la demande d'or ne portant pas intérêt. [US/]

* L'inflation devra baisser pendant "plusieurs mois" avant que les responsables de la Fed puissent conclure avec certitude qu'elle a atteint un sommet, a déclaré vendredi la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, ajoutant qu'elle serait prête à envisager une hausse plus rapide des taux d'ici la réunion de la Fed de septembre si les données ne montrent pas d'amélioration.

* Bien qu'il soit considéré comme une couverture contre l'inflation, le lingot est sensible à la hausse des taux d'intérêt à court terme et des rendements obligataires aux États-Unis, ce qui augmente le coût d'opportunité de sa détention.

* Le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau en près de 11 ans au début du mois de mai en raison des inquiétudes persistantes concernant l'inflation, mais les dépenses des ménages restent soutenues par un marché du travail solide et une épargne massive, ce qui devrait maintenir l'économie en expansion.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 21,17 $ l'once, le platine a gagné 1,3 % à 950,84 $ et le palladium a augmenté de 0,7 % à 1 957,88 $.