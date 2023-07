Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi grâce à un dollar proche de son plus bas niveau depuis plus d'un an, tandis que les traders attendent les données sur les ventes au détail aux États-Unis pour évaluer l'impact éventuel sur la trajectoire de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 1 959,54 $ l'once à 0359 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,4 % à 1 963,70 $.

Le dollar a oscillé près de son niveau le plus bas depuis plus d'un an. Un dollar plus faible rend l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

Bien que la prochaine réunion de la Fed puisse temporairement diminuer l'attrait de l'or, "la Fed est plus proche de la fin du cycle de resserrement", a déclaré Christopher Wong, directeur exécutif et stratège FX de l'OCBC.

"Les rendements réels ne devraient pas tarder à baisser à un moment ou à un autre.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les marchés prévoyaient une nouvelle hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 25 et 26 juillet.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

"Nous sommes également favorables à une position longue sur l'or en tant que couverture contre le risque (valeur refuge) en cas de ralentissement de la croissance mondiale ou de tout événement lié à la baisse des risques sur le marché", a ajouté M. Wong.

S'adressant à Bloomberg TV lundi, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'économie américaine entre en récession.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre poursuivent leur cycle d'augmentation des taux d'intérêt afin de ramener l'inflation à 2 %, soit respectivement 5,5 % en juin et 8,7 % en mai.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Banque de réserve d'Australie, qui s'est tenue plus tôt dans la journée, a fait état d'une position restrictive, choisissant de maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Les investisseurs surveilleront également les données des ventes au détail américaines pour le mois de juin plus tard dans la journée, tandis que les faibles données économiques chinoises publiées la veille ont continué à peser sur le sentiment.

L'argent a augmenté de 0,1% à 24,87 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,7% à 982,43 dollars et le palladium a augmenté de 1,1% à 1 298,30 dollars.