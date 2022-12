Le prix de l'or augmente en raison de la baisse du dollar américain et des rendements.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 807,57 $ l'once à 0303 GMT, après avoir baissé de 1% lors de la dernière session. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 814,30 $.

Le Dollar Index a glissé de 0,2%. Un billet vert plus faible rend le lingot plus attrayant pour les acheteurs détenant d'autres devises. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont diminué après avoir atteint un sommet de six semaines au cours de la séance précédente. [USD/] [US/]

Les traders scruteront les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage aux États-Unis, attendus à 1330 GMT, pour leur influence probable sur la stratégie de relèvement des taux de la Fed.

"Les données sur le chômage seront importantes. Si elles montrent une augmentation des demandes, alors cela devrait affaiblir le dollar et soutenir l'or", a déclaré Ajay Kedia, directeur chez Kedia Commodities, Mumbai.

L'or est en passe de connaître une baisse annuelle d'environ 1 %, sous la pression des hausses de taux agressives aux États-Unis. Toutefois, les prix ont augmenté de près de 200 $ par rapport à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans atteint en septembre, grâce à l'espoir que la banque centrale américaine pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux d'intérêt.

La Fed a ralenti le rythme de ses hausses de taux à 50 points de base (pb) en décembre après quatre hausses consécutives de 75 pb chacune, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné la nécessité de maintenir les taux élevés pendant un certain temps pour lutter contre l'inflation.

Des taux plus élevés atténuent l'attrait anti-inflationniste de l'or et augmentent le coût d'opportunité de la détention de l'actif puisqu'il ne rapporte aucun intérêt.

"En 2022, l'or a déjà intégré les hausses de taux. En 2023, l'or sera bien soutenu par les tensions géopolitiques, les malheurs de la récession et les achats des banques centrales", ajoute Kedia.

"Les ETF (fonds négociés en bourse) de l'or commencent également à augmenter". [GOL/ETF]

L'argent au comptant a gagné 0,2 % à 23,57 $, le platine a augmenté de 0,3 % à 1 010,67 $ et le palladium a augmenté de 0,2 % à 1 786,97 $.