Le prix de l'or s'est raffermi lundi sur fond d'attentes d'une baisse des taux américains en septembre et de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, alors que l'attention se porte sur la réunion de politique générale de la Réserve fédérale qui doit avoir lieu plus tard cette semaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,5% à 2 397,65 dollars l'once, à 0025 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont grimpé de 0,7% à 2 396,70 dollars.

* Le Comité fédéral de l'open market de la banque centrale américaine se réunit les 30 et 31 juillet et devrait maintenir les taux inchangés à 5,25 %-5,50 %. Cependant, la baisse des chiffres de l'emploi américain en juin, le ralentissement de l'inflation et les commentaires des hauts responsables de la Fed ont incité le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt à prévoir une réduction de 25 points de base en septembre.

* Le lingot, historiquement réputé pour sa stabilité en tant que couverture privilégiée contre les risques géopolitiques et économiques, prospère dans un environnement de taux d'intérêt bas.

* Sur le front géopolitique, le cabinet de sécurité israélien a autorisé le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à décider de la "manière et du calendrier" d'une réponse à un tir de roquette sur le plateau du Golan occupé par Israël, qui a tué 12 adolescents et enfants, et qu'Israël et les États-Unis ont imputé au groupe armé libanais Hezbollah. * Le rapport ADP sur l'emploi national et le rapport sur les emplois non agricoles sont les principales données attendues cette semaine.

* Les primes sur l'or en Inde ont atteint leur plus haut niveau en dix ans la semaine dernière, la décision du gouvernement de réduire les droits d'importation ayant fait baisser les prix intérieurs, ce qui a déclenché une hausse de la demande.

* L'argent au comptant a gagné 0,9% à 28,14 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,9% à 943,40 dollars et le palladium était en hausse de 1,1% à 909,71 dollars.