Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, soutenu par un dollar plus faible et les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains, tandis que les projecteurs se tournent vers les données économiques pour obtenir de plus amples informations sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 2 408,19 dollars l'once, à 00h17 GMT. Les prix ont atteint un record historique de 2 483,60 $ la semaine dernière.

* Les contrats à terme sur l'or ont augmenté de 0,5% à 2 410,40 dollars.

* L'indice du dollar a baissé de 0,1%. Un dollar plus faible rend les lingots plus attractifs pour les acheteurs détenant d'autres devises.

* Les investisseurs se sont concentrés sur la réunion de la banque centrale américaine des 17 et 18 septembre pour le début des réductions de taux que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré représenter un changement "conséquent" de la politique, de la lutte contre l'inflation de l'ère pandémique à une phase d'assouplissement de la politique monétaire.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Le marché se concentrera sur les données de l'indice américain des prix PCE de vendredi. Les autres publications comprennent les ventes de logements existants, les PMI flash de juillet de S&P Global, le PIB anticipé du deuxième trimestre et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

* La demande asiatique d'or physique a été faible la semaine dernière, reflétant la réticence des clients à faire de nouveaux achats en dépit de rabais importants, qui ont plutôt été vus en train de capitaliser sur les prix record de l'or.

* Sur le plan politique, le président américain Joe Biden a abandonné dimanche sa tentative de réélection sous la pression croissante de ses collègues démocrates et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour le remplacer en tant que candidat du parti face au républicain Donald Trump lors de l'élection de novembre.

* L'argent au comptant a gagné 0,3% à 29,34 dollars l'once, le platine s'est raffermi de 0,9% à 970,65 dollars et le palladium a augmenté de 1,6% à 920,83 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0115 China Loan Prime Rate 1Y July

