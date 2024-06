Le prix de l'or a légèrement baissé mercredi, plombé par un dollar plus fort, alors que les investisseurs attendent les données clés de l'inflation américaine et les projections actualisées des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui doivent être publiées plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 311,80 dollars l'once, à 0128 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 328,80 $.

* Le dollar a augmenté de 0,1%, rendant le lingot moins attractif pour les détenteurs d'autres devises, tandis que le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a également augmenté. .

* Le rapport sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de mai, prévu à 1230 GMT, sera le prochain point de données important pour conduire les attentes de la Fed.

* Les décideurs de la Fed mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt lorsqu'ils concluront leur réunion de deux jours plus tard dans la journée.

* Les projections économiques mises à jour par les responsables de la Fed cette semaine devraient montrer moins de réductions des taux d'intérêt que les décideurs politiques ne l'avaient prévu il y a trois mois.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* La demande d'or en Asie augmente fortement malgré des prix proches des records atteints en mai, selon les responsables de l'industrie, car les acheteurs s'emparent du métal pour se protéger contre les incertitudes géopolitiques et économiques.

* Le producteur d'or Polymetal International prévoit de doubler sa production d'ici 2029 par le biais d'acquisitions en Asie centrale et mettra fin aux dividendes pendant la poursuite de cet objectif, a-t-il déclaré mardi, dans le cadre d'un changement de stratégie depuis la vente de ses actifs russes.

* L'argent a augmenté de 0,2% à 29,33 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,8% à 959,10 dollars et le palladium a gagné 1% à 892,45 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI, CPI YY Mai 0600 Allemagne HICP Final YY Mai 0600 Royaume-Uni PIB Est 3M/3M Avril 0600 Royaume-Uni PIB Estimation MM, YY Avril 0600 Royaume-Uni Services MM, YY Avril 0600 Royaume-Uni Production manufacturière MM Avril 1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA Mai 1230 US CPI MM, SA ; YY, NSA Mai 1230 US CPI Wage Earner Mai 1800 US Federal Open Market Committee announces its decision on interest rates followed by statement (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Eileen Soreng)