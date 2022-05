Le prix de l'or baisse alors que le dollar se renforce pour atteindre son plus haut niveau depuis 20 ans

L'or au comptant était en baisse de 0,4% à 1 874,89 $ l'once, à 0252 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont également glissé de 0,4% à 1 874,80 $.

Le dollar s'est raffermi près des récents sommets de 20 ans contre ses rivaux, rendant le lingot à prix vert moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises.

"Une cassure décisive de l'indice du dollar au-delà de 104,00 devrait suffire à l'or pour retester le support à 1 850 $", puis à 1 835 $, a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA, ajoutant qu'une force persistante du billet vert cette semaine ferait dériver l'or vers 1 800 $.

Un certain dénouement de la position de couverture des risques du week-end a peut-être aussi exercé une pression sur l'or, a déclaré M. Halley.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis novembre 2018, entraînant les prix de l'or à rendement zéro.

Vendredi, deux des faucons politiques les plus francs de la Réserve fédérale américaine ont repoussé l'idée que la banque centrale américaine a raté le coche de la lutte contre la forte inflation, citant un resserrement des conditions financières qui a commencé bien avant que la Fed ne commence à relever ses taux d'intérêt en mars.

Bien que l'or soit considéré comme une réserve de valeur sûre en période de crise politique et économique, il est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains à court terme et des rendements obligataires, ce qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots.

On craint la mort d'une soixantaine de personnes après qu'une bombe ait frappé une école dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités, tandis que le président russe Vladimir Poutine se préparait à diriger lundi les célébrations marquant la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'argent au comptant a glissé de 0,5 % à 22,23 $ l'once, le platine de 1,6 % à 948,00 $ et le palladium de 0,4 % à 2 038,58 $.

Les inquiétudes concernant la demande ont entraîné le palladium dans une chute de plus de 8 % vendredi, à son plus bas niveau depuis janvier.