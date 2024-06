Le prix de l'or a baissé mardi, les investisseurs attendant les données clés de l'inflation américaine et les résultats de la réunion de politique de la Réserve fédérale pour les détails des plans de la banque centrale pour réduire les taux d'intérêt par rapport à son objectif d'inflation.

L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 2 302,89 $ l'once, à 3 h 17 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 2 320,20 $.

"Je pense que la Fed a les mains liées après la publication du rapport sur l'emploi, car il ne lui permet pas de signaler la réduction de septembre que les traders souhaitent désespérément entendre. L'or pourrait donc subir une ou deux autres baisses dans un contexte de hausse des rendements et du dollar américain", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index.

Le rapport sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de mai, prévu pour mercredi, sera la prochaine donnée importante, alors que la Fed conclura sa réunion de deux jours le même jour.

"Le fait que les données sur l'inflation soient publiées quelques heures avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt signifie que nous pourrions assister à une panique de dernière minute et à des niveaux élevés de volatilité si l'inflation s'avérait élevée", a déclaré M. Simpson.

Les projections économiques mises à jour par les responsables de la Fed cette semaine devraient indiquer moins de réductions des taux d'intérêt que les décideurs politiques ne l'avaient prévu il y a trois mois, compte tenu de la vigueur inattendue de l'inflation.

Les fortes données sur l'emploi aux États-Unis et les informations selon lesquelles la banque centrale chinoise suspendait ses achats d'or ont fait chuter le lingot d'environ 3,5 %, soit 83 dollars, vendredi, ce qui représente la plus forte baisse journalière depuis novembre 2020.

La Chine, le plus grand acheteur officiel d'or, devrait reprendre ses achats de lingots une fois que les prix auront baissé par rapport aux records atteints en mai.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a chuté de 1,9% à 29,22 dollars l'once, le platine a baissé de 0,6% à 962,20 dollars et le palladium a perdu 1,1% à 893,60 dollars.

"Les fondamentaux sont constructifs à moyen et long terme car une pléthore de défis d'approvisionnement et une demande saine des secteurs de l'automobile et des nouvelles énergies maintiendront le marché du platine structurellement sous-approvisionné", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note.