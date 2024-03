Le prix de l'or a légèrement baissé jeudi en raison de la hausse du dollar américain, bien que le lingot soit resté proche de ses niveaux records. Les traders attendent de nouvelles données économiques aux États-Unis qui pourraient alimenter les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en milieu d'année par la Réserve Fédérale.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2 171,05 dollars l'once à 0426 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,2 % à 2 175,40 $.

L'indice du dollar américain a gagné 0,1%. Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les investisseurs attendent les données sur les ventes au détail, l'indice des prix à la production (PPI) et les demandes d'allocations chômage, qui seront publiées plus tard dans la journée, afin d'évaluer la santé de l'économie américaine et de déterminer si elle dissuadera la Fed de réduire ses taux d'intérêt en juin.

"Il y a eu un petit recul des prix de l'or après la publication des données de l'IPC américain, mais cela ne change pas beaucoup l'opinion du marché sur la politique monétaire américaine, et avec les données de l'IPP d'aujourd'hui - si le chiffre annuel de base semble proche des attentes, je pense toujours que le prix de l'or pourrait rester soutenu", a déclaré Kelvin Wong, un analyste de marché senior pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Les traders considèrent qu'il y a 67 % de chances que les taux d'intérêt soient réduits en juin, selon l'outil de probabilité des taux d'intérêt de LSEG, contre 72 % avant que les données ne suggèrent une certaine persistance de l'inflation.

La Fed publiera ses dernières projections "dot plot" lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine. La réunion de décembre prévoyait des réductions de taux de trois quarts de point pour 2024.

Nicholas Frappell, responsable mondial des marchés institutionnels chez ABC Refinery, a déclaré que d'autres catalyseurs pourraient faire évoluer les prix de l'or, notamment les mauvaises nouvelles concernant le marché immobilier chinois et le mécanisme de financement des gouvernements locaux, ainsi que les tendances de la demande des consommateurs. M. Frappell s'attend à ce que la demande du secteur officiel continue de soutenir les prix de l'or cette année.

Le platine au comptant a baissé de 0,3% à 935,50 dollars l'once, le palladium a baissé de 0,3% à 1 056,24 dollars et l'argent a baissé de 0,3% à 24,95 dollars, après avoir atteint un plus haut de plus de quatre mois plus tôt dans la session.