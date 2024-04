Le prix de l'or a baissé jeudi, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après un rallye soutenu et la pression des investisseurs institutionnels cherchant à augmenter leurs liquidités, tandis que l'attention se porte sur les données économiques américaines pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en baisse de 0,1 % à 2 313,44 $ l'once à 0443 GMT, sur sa quatrième séance de baisse consécutive.

Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,3 % à 2 326,10 $.

"Il y a eu une certaine pression sur certains investisseurs, en particulier du côté institutionnel, pour obtenir des liquidités et ils l'ont fait en vendant certaines de leurs positions sur les matières premières", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

"La prise de bénéfices après une hausse prolongée de l'or et des tangentes plus basses au Moyen-Orient a entraîné un repli général des prix."

Les prix des lingots ont chuté de plus de 100 dollars depuis le record de 2 431,29 dollars atteint le 12 avril, et ont perdu plus de 3 % depuis le début de la semaine.

Le comité de fixation des taux de la Fed se réunit du 30 avril au 1er mai. Avant cela, les données du PIB américain du premier trimestre sont attendues plus tard dans la journée de jeudi et les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) du mois de mars sont attendues vendredi.

Bien que la géopolitique ait pris un peu de recul, le dollar pourrait s'affaiblir et les prix de l'or augmenter légèrement si les données montrent un indice PCE de base en ligne ou inférieur aux attentes. Toutefois, si les chiffres de l'inflation s'emballent, l'or pourrait subir une pression supplémentaire, a déclaré M. Meir.

Selon Wang Tao, analyste technique chez Reuters, l'or au comptant pourrait retester le support à 2 295 dollars l'once, car il n'a pas réussi à briser la résistance à 2 336 dollars.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a baissé de 0,3% à 27,09 dollars l'once, le platine au comptant a baissé de 0,1% à 901,60 dollars et le palladium a perdu 1% à 991,00 dollars.