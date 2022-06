Le prix de l'or baisse légèrement alors que la fermeté du dollar réduit l'attrait de l'or

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 836,67 $ l'once, à 0203 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 840,00 $.

Le Dollar Index a frôlé son niveau le plus élevé depuis environ deux décennies, rendant le lingot à prix vert moins attrayant pour les acheteurs étrangers.

"C'est un jour férié aux États-Unis aujourd'hui, ce qui signifie que la liquidité - et donc la volatilité - sera probablement plus faible, rendant ainsi les mouvements directionnels sur l'or difficiles sans un nouveau catalyseur", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.

Les bureaux du gouvernement fédéral, le système de la Réserve fédérale et les marchés boursiers et obligataires des États-Unis seront fermés lundi pour le congé du dix juin.

Les actions asiatiques n'ont pas été en mesure de soutenir un rare rallye alors que les contrats à terme de Wall Bourse ont perdu leurs premiers gains en raison des craintes que la Réserve fédérale américaine ne souligne cette semaine son engagement à lutter contre l'inflation en procédant aux hausses de taux nécessaires.

"L'or se trouve effectivement dans une fourchette agitée depuis le 19 mai entre 1 805 et 1 880 dollars. Et cela en fait davantage un marché de traders qu'un marché d'investisseurs. Nous pensons que les traders choisiront d'acheter les baisses au-dessus de 1 800 $ et de vendre les reprises en dessous de 1 880 $", a déclaré M. Simpson.

L'or a clôturé la semaine précédente en baisse, le renforcement du dollar et les hausses de taux d'intérêt des principales banques centrales ayant réduit l'attrait du lingot, qui ne rapporte aucun intérêt.

Toutefois, SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 1 075,54 tonnes vendredi, contre 1 063,94 tonnes jeudi.

L'argent au comptant a baissé de 0,7 % à 21,49 $ l'once et le platine a plongé de 0,8 % à 934,34 $, tandis que le palladium a augmenté de 0,8 % à 1 830,81 $.