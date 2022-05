Le prix de l'or chute alors que la Fed confirme son orientation politique agressive

L'or au comptant a glissé de 0,3 % à 1 848,06 $ l'once à 10 h 04 EDT (1404 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain ont peu changé à 1 846,50 $.

Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Fed des 3 et 4 mai publié mercredi a mis en évidence que la plupart des participants étaient favorables à des hausses supplémentaires des taux de 50 points de base lors des réunions de juin et de juillet, bien que cela n'ait pas surpris le marché.

"Le procès-verbal n'a rien changé. Le marché a commencé à réaliser que la Fed continuera à prendre des mesures énergiques pour contrôler l'inflation", a déclaré Bart Melek, responsable des stratégies relatives aux matières premières chez TD Securities.

"L'histoire du resserrement n'est pas terminée, loin s'en faut, et il est probablement très sûr de dire que l'environnement des taux d'intérêt va continuer à devenir plus restrictif."

Le métal jaune est très sensible aux hausses de taux d'intérêt, car elles augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

Le prix de l'or est en légère baisse, sous la pression notamment de la stabilisation des indices boursiers américains cette semaine, a déclaré Jim Wycoff, analyste principal de Kitco, dans une obligation. [.N]

Les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont diminué la semaine dernière, ce qui témoigne d'un marché du travail qui reste tendu, avec une forte demande de travailleurs malgré la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions financières.

Limitant la chute du lingot, le dollar américain est resté proche de son plus bas niveau sur un mois, tandis que le rendement du Trésor américain à 10 ans est également tombé à son plus bas niveau depuis avril. [USD/] {US/]

"L'or semble vaciller lorsqu'il atteint une résistance technique, ce qui entraîne une liquidation des positions longues et des prises de bénéfices. C'est donc la question clé pour l'or en ce moment", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a glissé de 0,1 % à 21,94 $ l'once, le platine est resté stable à 944 $ et le palladium a baissé de 0,1 % à 2 003,50 $.