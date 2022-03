Le prix de l'or chute en raison de la hausse du dollar ; les pourparlers de paix en Ukraine sont au centre de l'attention.

L'or au comptant était en baisse de 0,7% à 1 943,72 $ l'once, à 0426 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,5 % à 1 943,50 $.

"L'or chute après que son rallye ait calé vendredi et que le dollar américain se soit renforcé ce matin en Asie. Cela pousse les positions longues nerveuses vers la porte de sortie", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA.

Le Dollar Index s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau en plus d'une semaine, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

Le dollar a bénéficié de son statut de valeur refuge et le conflit en Ukraine a alimenté les attentes d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Soutenus par les attentes d'un resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine, les rendements de l'obligation du Trésor américain à 10 ans se sont raffermis près des sommets pluriannuels, augmentant le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul. [US/]

La Fed a augmenté les coûts d'emprunt pour la première fois en trois ans la semaine dernière, et les traders évaluent la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de politique générale en mai. [FEDWATCH]

La hausse des rendements et des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

Alors que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine doivent avoir lieu en Turquie cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a insisté sur l'intégrité territoriale de son pays après avoir suggéré plus tôt qu'il était prêt à un compromis.

Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 1 093,18 tonnes vendredi, leur plus haut niveau depuis fin février 2021. [GOL/ETF]

L'argent au comptant a chuté de 1,5 % à 25,13 $ l'once et le platine a perdu 0,7 % à 995,03 $, tandis que le palladium a ajouté 1 % à 2 359,72 $.