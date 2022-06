Le prix de l'or chute en raison des prévisions de hausse des taux d'intérêt

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 839,39 $ l'once, à 0046 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,1% à 1 841,80 $.

* La Réserve fédérale est sur la bonne voie pour des augmentations de taux d'intérêt d'un demi-point en juin, juillet, et le rapport sur l'emploi de la semaine dernière a renforcé les attentes d'un resserrement continu par la banque centrale américaine.

* Le rapport sur l'IPC de vendredi est maintenant attendu pour de nouveaux indices sur le rythme des augmentations des taux américains.

* La Banque centrale européenne se réunit également plus tard cette semaine, les investisseurs augmentant leurs paris sur les hausses de taux d'intérêt cette année.

* Des taux plus élevés réduisent l'attrait de l'or car ils augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

* Les salaires réels au Japon ont enregistré la plus forte baisse en quatre mois en avril, a déclaré le gouvernement mardi, alors que la poussée de l'inflation a éclipsé la hausse des salaires nominaux.

* Les importations d'or de l'Inde en mai ont fait un bond de 677% par rapport à l'année précédente pour atteindre le niveau le plus élevé depuis un an, la correction des prix juste avant un festival clé et la saison des mariages ayant stimulé les achats de bijoux au détail, a déclaré une source gouvernementale lundi.

* Les revenus de l'État provenant des sociétés d'exploitation de l'or au Mali ont augmenté de 23% en glissement annuel en 2021 pour atteindre 564,5 milliards de francs CFA (931 millions de dollars), a déclaré lundi un responsable du ministère des mines.

* SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs ont baissé de 0,3 % à 1 063,06 tonnes lundi. [GOL/ETF]

* Dans les autres métaux, le platine a baissé de 0,2 % à 1 015,98 $ l'once et le palladium est resté stable à 2 001,98 $. L'argent était en baisse de 0,1% à 22,03 $ l'once.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne Commandes industrielles MM avril

0830 UK Actifs de réserve total mai

1230 US International Trade April