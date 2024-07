Les analystes révisent leurs prévisions à la hausse car les tensions géopolitiques, l'assouplissement monétaire attendu et l'incertitude entourant les élections américaines soutiennent la demande, selon un sondage Reuters réalisé mercredi.

Le prix de l'or au comptant a augmenté de 16 % depuis le début de l'année, après avoir atteint un record de 2 483,60 dollars le 17 juillet, grâce à la confiance accrue du marché dans le fait que la Réserve fédérale américaine réduirait ses taux d'intérêt en septembre.

"Tout agit de concert pour l'or", a déclaré Neil Meader, directeur de l'or et de l'argent au sein de la société de conseil Metals Focus.

Avec l'attitude "acheter la rumeur, vendre le fait", certains pourraient être tentés de supposer que le prix pourrait chuter une fois que la Fed commencera à réduire ses taux, mais nous entendons dire que certains investisseurs ne commenceront à acheter le métal que lorsqu'ils verront la réduction réelle des taux", a-t-il ajouté.

Le sondage réalisé auprès de 39 analystes et négociants a donné une prévision médiane pour l'or de 2 300 dollars l'once troy pour cette année, avec 2 387,50 dollars prévus pour le troisième trimestre et 2 445 dollars pour le quatrième trimestre. Il y a trois mois, un sondage Reuters similaire prévoyait que les prix atteindraient en moyenne 2 190 dollars en 2024. [PREC/POLL]

Alors que la plupart des analystes s'attendent à ce que les achats d'or par les banques centrales restent robustes et que les fonds d'échange d'or (ETF) enregistrent des entrées, ils s'inquiètent des secteurs de la demande plus sensibles aux prix.

"La demande d'or des investisseurs individuels et des bijoutiers pourrait rester sensible au prix. Avec des prix plus élevés, cela pourrait être un point faible", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matières premières chez WisdomTree.

Pour l'argent, le sondage prévoit un prix médian de 28 dollars l'once en 2024, contre 26 dollars estimés dans le sondage précédent. L'argent au comptant est actuellement à 29 dollars l'once, en hausse de 23 % depuis le début de l'année.

Les analystes s'attendent à ce que l'argent, à la fois métal précieux et métal industriel, bénéficie des périodes où l'or gagne du terrain plus tard en 2024, avec le soutien d'une perspective robuste pour la demande d'argent dans le secteur de l'énergie solaire.