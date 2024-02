Le prix de l'or a légèrement baissé lundi, alors que le dollar et les rendements des bons du Trésor ont augmenté après que le rapport sur l'emploi aux États-Unis ait réduit à néant les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 036,96 dollars l'once à 2 h 15 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or aux Etats-Unis sont restés stables à 2 053,50 dollars l'once.

* L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en huit semaines, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté à plus de 4%.

* Les données du Département du Travail américain ont montré vendredi que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 353 000 en janvier, soit près du double des 180 000 prévus par les économistes interrogés par Reuters.

* La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a rejeté l'idée d'une baisse des taux d'intérêt au printemps, mais a exprimé sa confiance dans le fait que l'inflation reviendrait à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

* Les traders parient sur cinq baisses de taux de la Fed d'un quart de point pour 2024, contre six lundi dernier, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* Les probabilités d'une baisse en mai se sont également allongées. La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait de l'or sans rendement en diminuant le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Les investisseurs attendent les remarques d'un grand nombre d'intervenants de la Fed cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur les réductions de taux.

* L'activité des services en Chine s'est développée à un rythme légèrement plus lent en janvier, les nouvelles commandes ayant chuté, selon une enquête du secteur privé, suggérant un démarrage en douceur pour la deuxième économie mondiale dans un contexte de tiédeur de la demande et d'effondrement du marché de l'immobilier.

* Les spéculateurs sur l'or du COMEX ont réduit leur position longue nette de 4 639 contrats à 71 976 au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 janvier, selon des données publiées vendredi.

* L'argent a baissé de 0,3% à 22,61 dollars l'once, le platine a perdu 0,3% à 893,69 dollars et le palladium a baissé de 0,8% à 939,26 dollars.

