Le prix de l'or a baissé pour la troisième fois consécutive jeudi après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale aient indiqué que certains responsables étaient enclins à augmenter les taux d'intérêt.

L'or au comptant a chuté de 0,3 % à 2 370,74 $ l'once, à 0335 GMT, après avoir chuté de plus de 1 % au cours de la session précédente. Le lingot a atteint un record de 2 449,89 $ lundi.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,8 % à 2 373,00 $.

Alors que la réponse politique pour l'instant impliquerait de maintenir le taux de référence de la banque centrale américaine à son niveau actuel, les minutes publiées mercredi ont également reflété des discussions sur d'éventuelles hausses supplémentaires.

"L'or a pris un coup après que les minutes de la Fed ont rappelé aux investisseurs que les réductions de taux d'intérêt sont loin d'être imminentes", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Les lingots sont connus pour être une protection contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

"Il est possible que l'or revienne à des niveaux de soutien autour de 2 355 dollars si le dollar continue à monter", a déclaré M. Waterer, ajoutant que les perspectives à moyen et long terme semblent toujours positives pour l'or, mais que cela dépend en grande partie de la prochaine décision de la Fed en matière de taux d'intérêt, qui doit être plus faible que plus élevée.

Les paris des traders ont montré qu'ils doutaient de plus en plus que la Fed réduise ses taux plus d'une fois en 2024, estimant actuellement à 73 % la probabilité d'une réduction des taux d'ici novembre.

Les importations d'or de l'Inde en 2024 pourraient diminuer de près d'un cinquième par rapport à l'année précédente, car les prix record incitent les consommateurs à échanger leurs vieux bijoux contre de nouveaux articles, a déclaré le chef d'un organisme industriel à Reuters.

L'argent au comptant a baissé de 0,8 % à 30,52 dollars, le platine a baissé de 0,2 % à 1 032,54 dollars et le palladium a baissé de 1,1 % à 988,25 dollars.