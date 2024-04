Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi, se situant légèrement en dessous de son niveau record, les investisseurs attendant le compte-rendu de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine et les données clés sur l'inflation pour obtenir des indications sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 340,09 dollars l'once à 0051 GMT, après avoir atteint un record de 2 353,79 dollars lundi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 358,80 dollars l'once.

* Les données de l'IPC américain et les minutes de la réunion de mars de la Fed sont attendues mercredi, ce qui pourrait aider à évaluer le calendrier des réductions de taux largement attendues.

* Les perspectives d'inflation des Américains ont été mitigées le mois dernier, alors que l'on s'attend à des hausses de prix plus importantes pour une série de biens et de services clés, selon un rapport de la Banque fédérale de New York.

* Les traders de contrats à terme ont réduit les paris sur l'ampleur de la baisse des taux de la Fed cette année à leur niveau le plus bas depuis octobre, selon les données de LSEG.

* La hausse des taux d'intérêt réduit l'intérêt de détenir de l'or sans rendement.

* La banque centrale chinoise a ajouté 160 000 onces d'or à ses réserves en mars, conformément à l'opinion du marché selon laquelle la demande persistante du secteur officiel a soutenu la récente hausse de l'or.

* Le Shanghai Gold Exchange augmentera la marge requise pour certains contrats à terme sur l'argent de 10% à 12% à partir du 9 avril.

* Les importations d'argent de l'Inde ont augmenté de 260% en février pour atteindre un niveau record, la réduction des droits de douane ayant encouragé des achats importants en provenance des Émirats arabes unis.

* L'indice mondial des actions a légèrement augmenté lundi, tandis que les actions de Wall Street ont été modérées, les rendements obligataires américains ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis fin novembre et l'optimisme des investisseurs quant aux perspectives de réduction des taux de la Fed s'étant affaibli.

* L'argent au comptant est resté stable à 27,85 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,9% à 966,71 dollars et le palladium a gagné 0,8% à 1 050,76 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) Pas de données/événements majeurs attendus le mardi 9 avril (Rapport de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)