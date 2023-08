Le prix de l'or a légèrement baissé mardi en raison du raffermissement du dollar américain, tandis que les investisseurs attendent avec impatience les données économiques clés de cette semaine pour savoir combien de temps les taux d'intérêt pourraient continuer à augmenter afin d'étouffer l'inflation galopante.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 963,04 $ l'once à 0116 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,4% à 1 962,90 $ l'once.

* Le prix de l'or a terminé le mois de juillet en hausse de 2,3%, la plus forte hausse mensuelle en quatre mois, sur les attentes des investisseurs que la fin du cycle de hausse des taux par les banques centrales mondiales est proche. La baisse des taux d'intérêt stimule la demande de lingots à rendement nul.

* Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré lundi que la banque centrale américaine avait réussi à réduire l'inflation sans provoquer de récession, et qu'il surveillerait les données à l'approche du mois de septembre pour juger de l'opportunité d'un nouveau resserrement monétaire.

* Le rapport sur l'emploi en juillet et les enquêtes ISM sur l'industrie manufacturière et les services seront analysés cette semaine afin d'évaluer l'impact de l'augmentation des coûts d'emprunt sur l'économie.

* Le dollar s'est renforcé après qu'une enquête de la Réserve fédérale ait montré que les banques américaines ont signalé des normes de crédit plus strictes et une demande de prêt plus faible de la part des entreprises et des consommateurs au cours du deuxième trimestre, preuve que la campagne de hausse des taux de la banque centrale ralentit l'engrenage financier de la nation comme prévu.

* Les autorités chinoises ont publié de nouvelles directives politiques lundi, mais aucune mesure concrète pour relancer l'économie et la consommation intérieure, laissant les investisseurs sur leur faim alors que des données d'activité ternes ont renforcé la pression sur les fonctionnaires pour qu'ils agissent.

* Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a baissé de 0,3% à 24,70 dollars l'once. Le platine est resté stable à 948,77 dollars et le palladium a baissé de 0,3 % à 1 278,04 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 Chine Caixin Mfg PMI Final Juillet 0430 Australie RBA Cash Rate Aug 0600 Royaume-Uni Nationwide House Price MM, YY Juillet 0750 France S&P Global Mfg PMI Juillet 0755 Allemagne HCOB Mfg PMI Juillet 0755 Allemagne Unemployment Chg, Rate SA Juillet 0800 UE HCOB Mfg PMI Final Juillet 0830 Royaume-Uni S&P GLBL/CIPS Mfg PMI Final Juillet 0900 Taux de chômage de l'UE Juin 1345 US S&P Global Mfg PMI Final Juillet 1400 US ISM Manufacturing PMI Juillet (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)