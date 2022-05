Le prix de l'or est prêt pour un deuxième gain hebdomadaire en raison du repli du dollar.

L'or au comptant a augmenté de 0,5% à 1 858,76 $ l'once à 1003 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient également en hausse de 0,5 % à 1 856,40 $.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six pairs, se dirige vers une deuxième semaine consécutive de baisse, après avoir atteint un plus bas niveau sur un mois plus tôt dans la journée. [USD/]

Il y a une petite révision à la baisse en termes d'attentes des marchés sur la rapidité avec laquelle la Fed va augmenter les taux d'intérêt, ce qui enlève un peu de pression sur l'or également, a déclaré Nitesh Shah, un analyste de WisdomTree.

"Beaucoup de gens se demandent en ce moment quel est le risque que les banques centrales en fassent trop avec leur rhétorique faucon."

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed des 3 et 4 mai publié mercredi a souligné, comme le marché s'y attendait, que la plupart des participants étaient favorables à des hausses supplémentaires des taux de 50 points de base lors des réunions de juin et juillet.

Le procès-verbal a montré que la Fed était aux prises avec la meilleure façon de diriger l'économie vers une inflation plus faible sans provoquer une récession ou pousser le taux de chômage sensiblement plus haut.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, qui augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs et stimulent également le dollar, dans lequel il est évalué.

"L'or semble avoir trouvé son vrai niveau et devrait osciller autour de la fourchette de 1 840 à 1 860 dollars l'once jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau catalyseur", a déclaré Rupert Rowling, analyste de marché chez Kinesis Money, dans une obligation.

L'argent au comptant a grimpé de 1,1% à 22,24 $ l'once, et a gagné environ 2,3% depuis le début de la semaine.

Le platine a augmenté de 0,2 % à 951,50 $. Le palladium était en hausse de 0,4 % à 2 022,95 $, et devait réaliser un gain hebdomadaire d'environ 3 %, le plus important depuis début avril.