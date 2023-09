Le prix de l'or a légèrement baissé mardi, alors que le dollar est resté ferme près de ses récents sommets, bien que les échanges aient été assez discrets, les marchés étant à l'affût de nouveaux indices sur la politique de la Réserve fédérale américaine après une pause des taux d'intérêt largement attendue ce mois-ci.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 936,89 $ l'once à 0356 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 962,70 $ après un jour férié aux États-Unis lundi.

"Il reste à voir si les réductions de taux en 2024 suivront et dans quelle mesure", a déclaré Harshal Barot, consultant principal chez Metals Focus, ajoutant que la possibilité que les taux d'intérêt américains restent plus élevés pendant plus longtemps maintiendra les hausses du prix de l'or en échec.

Et si l'économie américaine connaît effectivement un atterrissage en douceur, il est possible que le prix de l'or baisse davantage, car certaines des prévisions agressives de réduction des taux au second semestre de l'année prochaine seront revues à la baisse, a déclaré M. Barot.

Les récentes données économiques américaines ont soutenu les paris d'un scénario d'atterrissage en douceur, les inquiétudes concernant l'inflation et la récession s'étant quelque peu apaisées, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Fed pourrait ne pas avoir à relever davantage les taux d'intérêt.

Les investisseurs prendront des indices sur les taux d'intérêt auprès des responsables de la Fed qui devraient s'exprimer au cours de la semaine, avant la réunion de politique générale des 19 et 20 septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 93 % la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés lors de la réunion de ce mois-ci et à 60 % la probabilité que les taux restent à leur niveau actuel pendant le reste de l'année.

L'or, qui ne rapporte aucun intérêt, a tendance à perdre de son attrait lorsque les taux d'intérêt augmentent.

L'indice du dollar américain s'est maintenu juste en dessous du niveau de 104,447 atteint le 25 août, qui était le plus élevé depuis le début du mois de juin, ce qui rend les métaux à prix vert plus chers pour les acheteurs étrangers.

L'argent au comptant a glissé de 0,5 % à 23,86 dollars l'once, le platine a reculé de 0,7 % à 947,55 dollars et le palladium est resté stable à 1 221,66 dollars.