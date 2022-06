Le prix de l'or grimpe en raison de la baisse du dollar américain

L'or au comptant a augmenté de 0,5% à 1 855,60 $ l'once à 1052 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,6 % à 1 859,10 $.

Le Dollar Index a baissé de 0,3% sur la journée, s'éloignant d'un sommet d'une semaine touché mercredi.

Malgré la hausse prévue des taux d'intérêt réels, l'or se maintient, soutenu par l'incertitude économique déclenchée par la guerre en Ukraine et le resserrement de la politique monétaire, a déclaré Kunal Shah, responsable de la recherche chez Nirmal Bang Commodities.

"Le point clé ici est que nous n'avons jamais vu une telle ampleur de resserrement monétaire auparavant."

Les investisseurs se tournent maintenant vers d'autres données sur l'emploi américain prévues plus tard jeudi et vers les chiffres de la masse salariale américaine de vendredi qui pourraient donner plus d'indices sur la trajectoire de hausse des taux de la Réserve fédérale.

"Le marché du travail américain est très tendu, ce qui constitue un argument clé pour les hausses de taux de la Fed.

"Des données robustes aujourd'hui pourraient pousser les attentes de hausse des taux encore plus haut et mettre à nouveau la pression sur le prix de l'or", a déclaré Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank, dans une obligation.

Alors que les décideurs américains ont signalé une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base ce mois-ci et le mois prochain, les perspectives au-delà sont incertaines.

La Fed marche déjà sur une corde raide car elle doit contenir une inflation historique sans provoquer de récession.

Alors que les lingots sont considérés comme une valeur refuge en période d'incertitude politique et économique, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne rapporte aucun intérêt.

L'argent au comptant a augmenté de 1,1 % à 22,05 $ l'once, le platine a gagné 1,1 % à 1 007,75 $ et le palladium a augmenté de 0,7 % à 2 011,65 $.

Les marchés londoniens sont fermés pour les vacances bancaires du jubilé de platine de la Reine Elizabeth.