Le prix de l'or oscille autour de son plus bas niveau depuis quatre semaines en raison de la hausse du dollar.

Dans la perspective d'un resserrement agressif de la politique monétaire, l'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 1 825,97 $ l'once, à 0247 GMT, après être tombé à son plus bas niveau depuis le 19 mai à 1 810,90 $ plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 827,80 $.

"L'or a été confronté à une pression de vente, les investisseurs ayant décidé soit de passer au comptant, soit de se débarrasser de l'or pour répondre aux appels de marge sur d'autres marchés", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index, ajoutant que les gains d'aujourd'hui sur un faible volume pourraient indiquer que les ours ont enregistré un profit rapide.

Les actions asiatiques ont chuté mardi après que la Bourse ait atteint un seuil de marché baissier confirmé et que les rendements obligataires aient atteint leur plus haut niveau depuis deux décennies en raison des craintes que des hausses agressives des taux d'intérêt américains ne poussent la plus grande économie du monde dans la récession. [MKTS/GLOB]

La hausse des taux d'intérêt américains à court terme et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent aucun intérêt. [US/]

Le dollar a continué d'être la valeur refuge de choix, se stabilisant près d'un sommet de deux décennies atteint lundi, et attirant la plupart des investisseurs loin de l'or à prix vert. [USD/]

Tard dans la journée de lundi, les attentes d'une hausse de 75 points de base par la Fed mercredi ont bondi à 96 % contre 30 % plus tôt dans la journée, selon l'outil Fedwatch du CME. Une hausse de 75 points de base serait la plus importante depuis 1994. [FEDWATCH]

Selon M. Simpson, le fait que les investisseurs ne prennent plus de risques laisse la possibilité que les prix de l'or subissent un ou deux autres coups, ajoutant qu'une hausse de 75 points de base pourrait mettre l'or sous une pression supplémentaire, même s'il retrouve ensuite son statut de couverture contre l'inflation.

L'argent au comptant a gagné 0,5 % à 21,16 $ l'once, le platine s'est raffermi de 0,4 % à 936,77 $ et le palladium a augmenté de 0,4 % à 1 804,17 $.