Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, les investisseurs anticipant une pause dans les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique générale cette semaine, en se concentrant sur les perspectives de taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 928,19 $ l'once à 0256 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 1 949,30 $.

Les actions asiatiques ont chuté, rendant l'or plus attractif pour les investisseurs avant les décisions politiques de la Fed mercredi, de la Banque d'Angleterre jeudi et de la Banque du Japon vendredi.

"L'or a fait quelques mouvements à la hausse pour commencer la semaine grâce à l'achat de valeurs refuges, avec le calendrier économique à venir contenant beaucoup de risques d'événements de la banque centrale", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Une croissance plus rapide, une inflation plus modérée et un marché de l'emploi qui n'abandonne pas ont préparé le terrain pour une mise à jour des prévisions des responsables de la Fed cette semaine, qui devrait refléter leur foi croissante dans les perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie.

Toutefois, il est probable qu'ils maintiendront une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

L'or, qui n'offre aucun rendement, a tendance à perdre la faveur des investisseurs lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Les spéculateurs sur l'or du COMEX ont réduit leur position longue nette de 16 544 contrats au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 septembre, selon des données publiées vendredi.

"En effet, l'atterrissage en douceur croissant et la narration des taux plus élevés pour longtemps ont sapé l'appétit des investisseurs pour le métal jaune", a écrit TD Securities dans une note de fin de semaine.

"Les données optimistes de l'IPC et des ventes au détail n'ont fait que renforcer ce discours, suggérant que les haussiers devront être patients pour un autre catalyseur de hausse."

Les prix de l'or chinois ont atteint des records la semaine dernière, prolongeant un rallye de plusieurs mois, les consommateurs s'arrachant l'actif refuge pour compenser la dépréciation du yuan. Les primes pour l'or physique ont également atteint de nouveaux sommets.

L'argent au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 23,19 dollars l'once, le platine a gagné 0,4 % pour atteindre 928,66 dollars et le palladium est resté stable à 1 248,50 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Varun H K)