Le prix de l'or a augmenté vendredi, mais se dirigeait vers sa première baisse hebdomadaire en trois semaines, les attentes de réduction des taux d'intérêt commençant à s'estomper à la suite du ton hawkish adopté dans les dernières minutes de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,54% à 2 340,95 $ l'once, à 1018 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 9 mai. Le lingot a atteint un record de 2 449,89 $ lundi, mais a chuté d'environ 5 % depuis lors.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,21% à 2 342,10 dollars.

"Alors que le marché commence à corriger à la baisse, il est indéniable que ceux qui ont raté le rallye sauteront sur ce qu'ils perçoivent comme une opportunité de participation", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

L'indice du dollar a légèrement baissé, ce qui rend les lingots d'or moins chers pour les acheteurs étrangers.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié cette semaine, a montré que les décideurs politiques débattaient activement de la question de savoir si les taux actuels étaient suffisamment restrictifs pour freiner l'inflation. Alors que la réponse politique pour l'instant "impliquerait de maintenir" les taux d'intérêt à leurs niveaux actuels, les dernières minutes de la Fed ont reflété des discussions sur d'éventuelles hausses.

La hausse des taux d'intérêt fait de l'or sans rendement un investissement moins attrayant.

Les paris des traders ont indiqué qu'ils doutaient de plus en plus que la Fed réduise ses taux plus d'une fois en 2024, évaluant actuellement à 66 % la probabilité d'une réduction des taux d'ici novembre, selon l'outil FedWatch du CME. Les attentes précédentes prévoyaient une première baisse des taux en septembre.

"Ce changement a entraîné une augmentation des rendements du Trésor et un renforcement du dollar, ce qui a pénalisé le prix du métal précieux qui ne rapporte pas", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

L'argent au comptant a augmenté de 1,4 % pour atteindre 30,53 dollars. Il a atteint lundi son plus haut niveau depuis 11 ans.

Le platine a augmenté de 0,4 % à 1 023,20 $ et le palladium a gagné 0,2 % à 971,05 $. Ces trois métaux se dirigeaient vers des pertes hebdomadaires.

Les avoirs en or du SPDR Gold Trust ont baissé de 0,62% jeudi, tandis que les avoirs du iShares Silver Trust ont augmenté de 0,20%.